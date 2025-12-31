قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مدينة سوزانفيل بولاية كاليفورنيا
غارات للاحتلال على مدينة رفح جنوب قطاع غزة
غير مقبول.. محامي عمرو أديب ينسحب رسميًا من الدفاع عنه بعد 14 عامًا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025
1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير
كوت ديفوار يُواجه الجابون لحسم التأهل وصدارة المجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقية
المصريون بالخارج يواصلون التصويت بإعادة الدوارئر الملغاة من انتخابات النواب
إصابة أكثر من 100 شخص في تصادم قطارين بالهند
سيراميكا كليوباترا يستضيف فاركو المُتصدّر في كأس عاصمة مصر
آخر يوم .. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
وزير العمل يعلن عن صرف منحة «عيد الميلاد» للعمالة غير المنتظمة .. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بعد العثور على جثــ.ـة مُتفحمة.. كشف لغز مقتـ.ـل سيدة على يد زوجها بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

قررت النيابة العامة تجديد حبس زوج ثلاثيني 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته خنقًا، ثم حرق جثمانها في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، قبل التخلص منها داخل أرض زراعية بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة فتاة متفحمة بالكامل، ملفوفة داخل سجادة، وملقاة بإحدى الأراضي الزراعية بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم تشكيل فريق بحث جنائي موسع لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المجني عليها، وضبط مرتكب الجريمة.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة والاستماع إلى أقوال الشهود، توصلت الأجهزة الأمنية إلى تحديد هوية المجني عليها، وكشفت التحريات أن زوجها يقف وراء ارتكاب الجريمة.

وأوضحت التحريات أن المتهم قام بخنق زوجته داخل مسكن الزوجية حتى فارقت الحياة، ثم أضرم النيران في جثمانها في محاولة لإخفاء معالم الجريمة ومنع التعرف على هويتها، قبل أن يلف الجثمان داخل سجادة من منزل الزوجية وينقله لإلقائه داخل أرض زراعية بدائرة مركز أخميم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اقتياده إلى ديوان المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتم نقل جثمان المجني عليها إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وقررت تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة القضية، مع انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان الصفة التشريحية وسبب الوفاة، واستكمال التحقيقات لكشف جميع تفاصيل وملابسات الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

