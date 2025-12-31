بعد العثور على جثــ.ـة مُتفحمة.. كشف لغز مقتـ.ـل سيدة على يد زوجها بسوهاج

قررت النيابة العامة تجديد حبس زوج ثلاثيني 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته خنقًا، ثم حرق جثمانها في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، قبل التخلص منها داخل أرض زراعية بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة فتاة متفحمة بالكامل، ملفوفة داخل سجادة، وملقاة بإحدى الأراضي الزراعية بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم تشكيل فريق بحث جنائي موسع لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المجني عليها، وضبط مرتكب الجريمة.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة والاستماع إلى أقوال الشهود، توصلت الأجهزة الأمنية إلى تحديد هوية المجني عليها، وكشفت التحريات أن زوجها يقف وراء ارتكاب الجريمة.

وأوضحت التحريات أن المتهم قام بخنق زوجته داخل مسكن الزوجية حتى فارقت الحياة، ثم أضرم النيران في جثمانها في محاولة لإخفاء معالم الجريمة ومنع التعرف على هويتها، قبل أن يلف الجثمان داخل سجادة من منزل الزوجية وينقله لإلقائه داخل أرض زراعية بدائرة مركز أخميم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اقتياده إلى ديوان المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتم نقل جثمان المجني عليها إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وقررت تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة القضية، مع انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان الصفة التشريحية وسبب الوفاة، واستكمال التحقيقات لكشف جميع تفاصيل وملابسات الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.