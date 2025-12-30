بسبب الميراث .. قرار بشأن المتهمين بمشاجرة السلاح الأبيض في أطفيح

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة مشاجرة بسلاح أبيض بين شخصين بأطفيح.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر بحوزته سلاح أبيض وعصا خشبية بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 نوفمبر المنقضى تبلغ لمركز شرطة أطفيح بالجيزة بنشوب مشاجرة بدائرة المركز بين القائم على النشر (مالك ورشة – مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة) والمشكو فى حقه (أحد أقارب الشاكى "له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أهناسيا ببنى سويف - وبحوزته سلاح أبيض ، عصا خشبية) ، بسبب خلافات بينهما حول الميراث.

أمكن ضبط طرفـى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى السلاح الأبيض والعصا الخشبية المستخدمتان فى الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الأسباب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.