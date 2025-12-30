القبض على أدمن صفحة روّج لبيع سـ لاح ناري على مواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالترويج لبيع سلاح نارى عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات قيام أحد الأشخاص بالجيزة بالترويج لبيع سلاح نارى "بندقية خرطوش" بمقابل مادى عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) وبحوزته (بندقية خرطوش "المعروضة للبيع" - هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وتبين عدم حيازته لأية أسلحة أخرى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





