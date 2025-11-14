منتخب مصر الثاني يقف دقيقة حدادا على روح محمد صبري قبل مواجهة الجزائر

شهدت مباراة منتخب مصر الثاني أمام الجزائر، اليوم الجمعة، وقوف اللاعبين والأجهزة الفنية دقيقة حدادًا على روح الراحل محمد صبري نجم الزمالك السابق، الذي لقي مصرعه إثر حادث سير مروع في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

تشكيل منتخب مصر الثاني أمام الجزائر

دخل منتخب مصر الثاني اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: عمر فايد – محمود حمدي الونش – أحمد هاني – يحيى زكريا

خط الوسط: أكرم توفيق – محمد النني – محمد مجدي "أفشة"

خط الهجوم: مصطفى سعد "ميسي" – إسلام عيسى – محمد شريف

استبعاد ياسين مرعي للإجهاد

وقرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حلمي طولان، استبعاد المدافع ياسين مرعي بسبب معاناته من إجهاد عضلي، حرصًا على سلامة اللاعب وعدم تفاقم إصابته.

قائمة منتخب مصر الثاني في كأس العرب

وتضم القائمة الأولية المشاركة في بطولة كأس العرب 2025 العناصر التالية:

حراسة المرمى:

محمد عواد – علي لطفي – محمد بسام – محمود جاد

خط الدفاع:

أحمد هاني – كريم العراقي – يحيى زكريا – كريم فؤاد – أحمد سامي – محمود حمدي "الونش" – هادي رياض – عمر فايد

خط الوسط:

محمد النني – أكرم توفيق – محمد عادل – غنام محمد – محمد مجدي "أفشة" – مصطفى سعد – محمد مسعد – إسلام سمير – إسلام عيسى

خط الهجوم:

محمد شريف – أحمد ياسر ريان – أحمد عاطف "قطة" – مروان حمدي

استعدادات بطولة كأس العرب 2025

وكان منتخب مصر الثاني قد أرسل قائمته الأولية المشاركة في بطولة كأس العرب بقطر 2025، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

كما خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المنتخبات المشاركة، مؤكدًا ضرورة إرسال القوائم النهائية يوم 20 نوفمبر، على أن تُرسل القوائم الأولية خلال شهر أكتوبر، وتشمل اللاعبين المحليين والمحترفين في الدوريات العربية.