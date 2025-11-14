حالة حزن تعم الوسط الرياضي.. موعد عزاء محمد صبري لاعب الزمالك السابق

تقام مراسم عزاء الراحل محمد صبري، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، يوم الأحد المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية بجوار نادي الزمالك، حيث من المتوقع حضور عدد كبير من رموز الرياضة المصرية ولاعبي الزمالك السابقين.

وكانت جنازة الراحل قد شيعت من مسجد السلام بالحي العاشر، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية، بينهم خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وعبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك، وأمير عزمي مجاهد، وأحمد عبد الرؤوف، إضافة إلى عضوي مجلس إدارة الأهلي طارق قنديل وسيد عبد الحفيظ.

ويعد محمد صبري أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي للزمالك في التسعينيات، وقد واصل عطائه بعد اعتزاله عبر عمله الإعلامي في قناة الزمالك. وتستمر التحقيقات للكشف عن كافة ملابسات الحادث الأليم.

تفاصيل الحادث

كشفت مصادر أمنية أن الحادث وقع أثناء قيادة صبري لسيارته في أحد الطرق الجانبية بمنطقة التجمع الخامس، حيث فقد السيطرة على السيارة بشكل مفاجئ، لتنحرف وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء.

وأوضحت المعاينة الأولية أن السرعة الزائدة أو خلل مفاجئ في عجلة القيادة قد يكونان السبب في فقدانه التحكم بالمركبة، بينما تسبب قوة الاصطدام في تهشم الجزء الأمامي للسيارة بالكامل، مما أدى إلى وفاة اللاعب في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف.