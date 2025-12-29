قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.. انتشار مكثف للمعدات وفرق الطوارئ بالبحيرة
البلد كانت مفتوحة لكل من هب ودب .. احمد موسى: أشرفلي أموت ولا أدافع عن إرهابي زي علاء عبد الفتاح
شيري تيجو 7 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل
تصعيد خطير بين موسكو وكييف.. بوتين يبلغ ترامب برد قاسٍ بعد استهداف مقره
أول تعليق من زيزو على تعادل منتخب مصر أمام أنجولا
مصطفى بكري: بريطانيا تأكدت من حقيقة علاء عبد الفتاح وتحريضاته
ترامب: إعمار غزة سيبدأ قريبا.. وعلى حماس نزع سلاحها
بيت العائلة المصرية في لندن: رئيس وزراء بريطانيا وقع في الفخ بسبب علاء عبد الفتاح
أول تعليق من ترامب على استهداف مقر إقامة بوتين بـ91 طائرة مسيرة
إنذار شديد اللهجة من ترامب لطهران: سنضرب المواقع النووية الإيرانية
أحمد موسى يؤكد: دعم الجيش المصري هو الضمان الحقيقي لبقاء الدولة
أحمد موسى: منظمات حقوق الإنسان في مصر دكاكين ممولة من الخارج
أخبار البلد

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية الاثنين 29 ديسمبر 2025

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية الاثنين 29 ديسمبر 2025
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية الاثنين 29 ديسمبر 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية .. حافظ سعر الدولار الأمريكي على استقراره مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، وفق آخر تحديثات صادرة عن شاشات عرض الأسعار داخل البنوك المصرية، في ظل متابعة يومية مكثفة من المواطنين والمستثمرين لحركة العملة الأمريكية وتأثيرها المباشر على الأسعار والأسواق، خاصة مع استمرار حالة الترقب في سوق الصرف المحلي.

يأتي استقرار سعر الدولار اليوم ليعكس حالة من التوازن النسبي داخل القطاع المصرفي في نهاية المعاملات، حيث لم تشهد الأسعار تغيرات ملحوظة مقارنة بالتعاملات السابقة، مع تسجيل فروق طفيفة بين بعض البنوك في أسعار الشراء والبيع، وهو أمر معتاد في السوق المصرفي المصري.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 نحو 47.77 جنيه للبيع، و47.64 جنيه للشراء، بحسب البيانات الرسمية المعلنة، وهو السعر المرجعي الذي تستند إليه البنوك في تحديد مستويات التداول اليومية، ويعكس متوسط حركة العرض والطلب داخل السوق.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم نحو 47.77 جنيه للبيع، و47.67 جنيه للشراء، ليستمر البنك في تقديم أسعار متوافقة مع السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، في إطار سياسة استقرار الأسعار داخل أكبر بنك حكومي في مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر خلال تعاملات اليوم إلى 50.36 جنيه للبيع، و50.26 جنيه للشراء، وفق البيانات المعلنة، وهو السعر المسجل بالبنك خلال تعاملات الاثنين 29 ديسمبر 2025، ليعكس اختلافًا ملحوظًا عن باقي البنوك في مستويات التداول، مع استمرار البنك في تحديث أسعاره وفق آليات العرض والطلب.

الدولار

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB خلال تعاملات اليوم مستوى 47.77 جنيه للبيع، و47.67 جنيه للشراء، ليستقر عند نفس مستويات عدد من البنوك الكبرى، ويواصل البنك تقديم أسعار تنافسية لعملائه في إطار السوق المصرفي.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 نحو 47.72 جنيه للبيع، و47.62 جنيه للشراء، مع فروق محدودة عن السعر الرسمي، وهو ما يعكس مرونة حركة التداول داخل البنك وفق سياسات التسعير اليومية.

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك التعمير والإسكان خلال تعاملات اليوم نحو 47.77 جنيه للبيع، و47.67 جنيه للشراء، ليستقر عند نفس مستويات عدد من البنوك الحكومية والخاصة، في ظل ثبات مؤشرات سوق الصرف.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما عن سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي فقد سجل 47.83 جنيه للبيع، و47.73 جنيه للشراء، ليكون من أعلى أسعار البيع المسجلة داخل البنوك خلال تعاملات اليوم، مع استمرار المصرف في تحديث أسعاره بشكل لحظي وفق حركة السوق.

استقرار الدولار وتأثيره على السوق

يأتي استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري ليحظى باهتمام واسع من المتابعين، خاصة في ظل تأثيره المباشر على أسعار السلع المستوردة وتكلفة الإنتاج، إلى جانب انعكاساته على قرارات المستثمرين والتجار، حيث يُعد سعر الصرف أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي يحرص المواطنون على متابعتها بشكل يومي.

ويرى متابعون أن ثبات سعر الدولار في معظم البنوك يعكس حالة من الانضباط داخل القطاع المصرفي، مع استمرار البنوك في توفير العملة الأجنبية لتلبية احتياجات الاستيراد والأنشطة الاقتصادية المختلفة، دون تسجيل قفزات مفاجئة في الأسعار.

الدولار

متابعة يومية لأسعار الدولار

ويواصل المواطنون البحث بشكل مكثف عن سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، خاصة مع اختلاف الأسعار من بنك إلى آخر، وهو ما يدفع الكثيرين إلى المقارنة بين البنوك لاختيار أفضل سعر للشراء أو البيع، سواء لأغراض شخصية أو تجارية.

ومن المنتظر أن تستمر حالة المتابعة الدقيقة لسعر الدولار خلال الأيام المقبلة، في ظل ارتباطه الوثيق بحركة الأسواق وأسعار السلع والخدمات، إلى جانب تأثيره على قرارات الادخار والاستثمار داخل السوق المحلي.

