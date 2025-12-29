قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 استقرارًا في تعاملات البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، حيث تراوح سعر الشراء بين 47.430 جنيه و47.690 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 47.530 جنيه و47.790 جنيه، وفقًا لآخر تحديثات معلنة من البنوك.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

سجل الدولار في بنك قناة السويس 47.690 جنيه للشراء و47.790 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك الإسكندرية 47.680 جنيه للشراء و47.780 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي بيريوس 47.680 جنيه للشراء و47.780 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك مصر 47.670 جنيه للشراء و47.770 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 47.670 جنيه للشراء و47.770 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.670 جنيه للشراء و47.770 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 47.670 جنيه للشراء و47.770 جنيه للبيع.

سجل الدولار في المصرف العربي الدولي 47.670 جنيه للشراء و47.770 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك HSBC 47.650 جنيه للشراء و47.750 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك البركة 47.650 جنيه للشراء و47.750 جنيه للبيع.

سجل الدولار في QNB الأهلي 47.650 جنيه للشراء و47.750 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك المركزي المصري 47.647 جنيه للشراء و47.780 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك الكويت الوطني NBK 47.640 جنيه للشراء و47.740 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.620 جنيه للشراء و47.720 جنيه للبيع.

سجل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.520 جنيه للشراء و47.620 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك المصري الخليجي 47.500 جنيه للشراء و47.600 جنيه للبيع.

سجل الدولار في المصرف المتحد 47.500 جنيه للشراء و47.600 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 47.480 جنيه للشراء و47.580 جنيه للبيع.

سجل الدولار في ميد بنك 47.450 جنيه للشراء و47.550 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان 47.430 جنيه للشراء و47.530 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.690 جنيه للشراء و47.790 جنيه للبيع، وهو من أعلى الأسعار المسجلة اليوم.

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية والبنك الأهلي الكويتي بيريوس مستوى 47.680 جنيه للشراء و47.780 جنيه للبيع.

وفي بنوك بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك العقاري المصري العربي والبنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي، استقر الدولار عند 47.670 جنيه للشراء و47.770 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنوك HSBC وبنك البركة وQNB الأهلي 47.650 جنيه للشراء و47.750 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.647 جنيه للشراء و47.780 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنك الكويت الوطني NBK نحو 47.640 جنيه للشراء و47.740 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول 47.620 جنيه للشراء و47.720 جنيه للبيع.

وفي عدد من البنوك الأخرى، سجل الدولار مستويات أقل، حيث بلغ في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.520 جنيه للشراء و47.620 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي والمصرف المتحد 47.500 جنيه للشراء و47.600 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 47.480 جنيه للشراء و47.580 جنيه للبيع، بينما بلغ في ميد بنك 47.450 جنيه للشراء و47.550 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان 47.430 جنيه للشراء و47.530 جنيه للبيع.

