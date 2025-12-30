قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تشعر برعشة يد مفاجئة؟.. أمراض خطيرة لا تتجاهلها

أسماء عبد الحفيظ

رعشة اليد المفاجئة هي الاهتزازات غير الإرادية التي تظهر فجأة في اليد وقد تبدو مشكلة بسيطة أو ناتجة عن تعب أو توتر لكن في كثير من الأحيان يمكن أن تكون إشارة مبكرة لمشكلات صحية خطيرة تتطلب اهتماما طبيا.

أوضحت الدكتورة إسرء عبد الفتاح أخصائي المخ والأعصاب فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، في هذا المقال على أسباب رعشة اليد المفاجئة متى تصبح مصدر قلق حقيقي وما هي الأمراض المحتملة التي قد تكشف عنها

ما هي رعشة اليد المفاجئة؟

وأكدت عبد الفتاح أن رعشة اليد المفاجئة هي اهتزاز لا يمكن السيطرة عليه وغالبا ما يكون غير مؤلم لكنه ملحوظ يمكن أن تحدث بينما تكون اليد في حالة استرخاء أو عند محاولة أداء حركة محددة مثل الإمساك بفنجان أو كتابة اسم هذه الرعشة قد تظهر بشكل متقطع وقد تختفي وتعود وهذا ما يجعل البعض يتجاهلها في البداية لكن هناك أوقات يكون فيها هذا الاهتزاز علامة تحذيرية لا يستهان بها

أسباب شائعة لرعشة اليد وغير خطيرة

وقالت أخصائى المخ والأعصاب أنه في بعض الحالات تكون رعشة اليد رد فعل طبيعي وغير مؤشر لمرض خطير مثل

1 الإرهاق الشديد أو التوتر عندما يكون الجسم في حالة إجهاد جسدي أو نفسي فإن الجهاز العصبي قد يصبح أكثر حساسية ما يؤدي إلى رعشة خفيفة

2 الكافيين أو المنشطات تناول كميات كبيرة من القهوة أو المشروبات المحتوية على الكافيين يمكن أن يسبب رعشة مؤقتة في اليدين

3 انخفاض السكر في الدم عندما ينخفض معدل السكر في الدم يمكن أن يحدث رعشة في اليدين كاستجابة من الجسم لتحفيز إفراز الأدرينالين

4 القلق والخوف الحالة النفسية لها تأثير مباشر على الجهاز العصبي وقد تظهر الرعشة في أوقات القلق أو الضغط

متى تكون رعشة اليد خطيرة؟

إذا كانت الرعشة المفاجئة مستمرة أو تزداد مع الوقت هنا يجب النظر بجدية لأنها قد تكون علامة على أحد الأمراض التالية

1 مرض باركنسون يعد ارتجاف اليدين أو أحد الأطراف أحد العلامات المبكرة لمرض بيولوجي عصبي مزمن يحدث بسبب تراجع الخلايا المنتجة للدوبامين في الدماغ قد يكون الرعاش أول علامة قبل أن تظهر أعراض أخرى مثل بطء الحركة وتيبس العضلات ملاحظة رعشة باركنسون غالبا ما تحدث عندما تكون اليد في حالة راحة وتقل أثناء الحركة الإرادية

2 الرعاش الأساسي نوع شائع من الرعاش الذي لا يرتبط عادة بمرض عصبي خطير لكنه قد يكون وراثيا يظهر بشكل خاص عند أداء إشارات دقة مثل الإمساك بالأشياء أو الكتابة بالرغم من أنه غير خطير في غالب الحالات إلا أنه قد يؤثر على جودة الحياة ويزداد مع التقدم في العمر

3 مشكلات الغدة الدرقية فرط نشاط الغدة الدرقية يمكن أن يسبب رعشة في اليدين بالإضافة إلى أعراض مثل خفقان القلب فقدان الوزن غير المبرر والشعور بالحرارة المفرطة هذه الحالة تستدعي فحصا طبيا لمعرفة مستوى هرمونات الغدة الدرقية

4 اضطرابات الكبد أو الكلى الرعشة قد تكون عرضا لضعف وظائف الكبد أو الكلى خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى اصفرار البشرة أو العيون تورم تغير في البول

5 الأمراض العصبية الأخرى مثل التصلب المتعدد إصابات الدماغ أضرار في الأعصاب الطرفية كل هذه الحالات يمكن أن تشمل رعشة اليد كجزء من مجموعة من الأعراض

متى يجب زيارة الطبيب فوراً؟

رعشة يد 

إذا ظهر أي مما يلي مع رعشة اليد استشر طبيباً فوراً

الرعشة مستمرة لأسابيع يصاحبها ضعف في اليد أو صعوبة في التحكم بالأشياء ترافقها صداع شديد أو تغيرات في الرؤية ظهور تنميل أو خدر اختلال في التوازن أو مشاكل في المشي

فحص الطبيب ماذا يتوقع

عند زيارة الطبيب من المرجح أن يقوم بما يلي

سؤال عن التاريخ الطبي والأدوية فحص الأعصاب والمشي والتوازن طلب تحاليل دم لوظائف الكبد والكلى والغدة الدرقية في بعض الحالات تخطيط دماغ كهربائي أو تصوير بالرنين المغناطيسي

نصائح لتخفيف رعشة اليد في الحالات البسيطة

إذا كانت الرعشة غير خطيرة يمكنك البدء بهذه الإجراءات

قلل من الكافيين احرص على نوم كاف مارس تمارين الاسترخاء راقب مستويات السكر إذا كنت مريض سكر

