أجهزة المدن الجديدة تواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور

واصلت أجهزة تنمية المدن الجديدة، تطوير ورفع كفاءة وصيانة الطرق والمحاور الحيوية والرئيسية وداخل الأحياء السكنية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ففي مدينة الشيخ زايد، شهدت المدينة تنفيذ أعمال موسعة لتطوير ورفع كفاءة وصيانة الطرق بعدد من المناطق الحيوية، شملت الحي الثالث و الحي الثالث عشر والحي السادس عشر، ومنطقة زايد هايتس (بيت الوطن سابقًا)، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير محور البستان والمحور المركزي الجنوبي «شارع الشباب»، وذلك ضمن خطة تطوير متكاملة لتحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين، كما تضمنت الأعمال تنفيذ طبقات أسفلت جديدة بأعلى المواصفات الفنية، ومعالجة التشققات، ورفع كفاءة الأرصفة، إلى جانب أعمال التخطيط المروري وتنظيم الحركة بالمحاور الرئيسية.

وفي مدينة 6 أكتوبر، تفقد مسئولو جهاز المدنية، عدداً من المحاور الرئيسية والميادين، لمتابعة أعمال الصيانة والتجميل، وشملت الجولة التأكد من سيولة الحركة المرورية وكفاءة الإنارة واللوحات الإرشادية، والوقوف على مستوى النظافة العامة في الشوارع والميادين، والتأكيد على سرعة رفع المخلفات أولاً بأول، حيث تم متابعة أعمال المسطحات الخضراء وأعمال التشجير بالطريق الدائري الأوسطي ضمن نطاق المدينة

كما تم مواصلة أعمال تأهيل ورفع كفاءة شبكة إنارة الطرق العامة، خاصة الطريق الدائري الأوسطي كونه شريانًا حيويًا يربط المدينة بالمحاور القومية، حيث تتضمن أعمال التطوير استبدال وحدات الإضاءة التقليدية المتهالكة بأخرى حديثة بتقنية LED موفرة للطاقة، إلى جانب إجراء الفحص والصيانة الدورية لكافة الأعمدة والكابلات لضمان استدامة التشغيل، ورفع مستوى الرؤية الليلية على المحاور الرئيسية لتقليل الحوادث وضمان سلامة مرتادي الطرق.

وفي مدينة النوبارية الجديدة، تم متابعة أعمال الزراعة وصيانة المسطحات الخضراء، وأعمال النظافة العامة، وأعمال الكهرباء والإنارة العامة بالحي الأول بالمدينة، وشملت الأعمال المجاورات الأولى والثانية والثالثة، بالإضافة إلى مناطق الإسكان الاقتصادي والإسكان المتوسط، كما تم متابعة مستوى الأداء في مختلف القطاعات الخدمية.

وفي مدينة العاشر من رمضان، تم متابعة أعمال رفع الكفاءة الجارية بمدخل (3) ومدخل الأندلس، تضمنت تنفيذ صيانة عاجلة لطبقات الأسفلت، واستكمال أعمال الإنترلوك والبُردورات، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة الشاملة للأرصفة ونهر الطريق، وإعادة دهان المطبات الصناعية الأرضية، بما يسهم في تعزيز معدلات الأمان والسلامة المرورية وتحسين الصورة البصرية للمداخل، فضلًا عن التوجيه بإزالة نواتج الحفر، وتسوية جانبي الطريق لضمان الانضباط العام للمظهر الحضاري.