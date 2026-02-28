قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رويترز: شركات نفط كبرى علقت شحناتها عبر مضيق هرمز
في ذكرى وفاة السيدة خديجة بنت خويلد.. أول من آمن برسول الله
على سفح الأهرامات.. نزال تاريخي بين ألكسندر أوزيك وريكو فيرهوفن لأول مرة بمصر
اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية فوق أربيل بالعراق
أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
عراقجي: الحرب الامريكية الصهيونية تستهدف المنطقة برمتها
إيران لدول الخليج: لا تسمحوا باستخدام أراضيكم لشن هجمات ضدنا
مجلس الدولة يحسم احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات عند المعاش
الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية
قطر والإمارات والبحرين تعلن تصديها لموجة صواريخ إيرانية
إعادة رسم الشرق الأوسط.. محلل لبناني: أمريكا اتخذت قرار الحرب بالتنسيق مع إسرائيل
مجـ.زرة ميناب.. مقتل 40 شخصا في هجوم إسرائيلي على مدرسة للبنات جنوب إيران
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

أجهزة المدن الجديدة تواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
آية الجارحي

 واصلت أجهزة تنمية المدن الجديدة، تطوير ورفع كفاءة وصيانة الطرق والمحاور الحيوية والرئيسية وداخل الأحياء السكنية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ففي مدينة الشيخ زايد، شهدت المدينة تنفيذ أعمال موسعة لتطوير ورفع كفاءة وصيانة الطرق بعدد من المناطق الحيوية، شملت الحي الثالث و الحي الثالث عشر والحي السادس عشر، ومنطقة زايد هايتس (بيت الوطن سابقًا)، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير محور البستان والمحور المركزي الجنوبي «شارع الشباب»، وذلك ضمن خطة تطوير متكاملة لتحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين، كما تضمنت الأعمال تنفيذ طبقات أسفلت جديدة بأعلى المواصفات الفنية، ومعالجة التشققات، ورفع كفاءة الأرصفة، إلى جانب أعمال التخطيط المروري وتنظيم الحركة بالمحاور الرئيسية.

وفي مدينة 6 أكتوبر، تفقد مسئولو جهاز المدنية،  عدداً من المحاور الرئيسية والميادين، لمتابعة أعمال الصيانة والتجميل، وشملت الجولة التأكد من سيولة الحركة المرورية وكفاءة الإنارة واللوحات الإرشادية، والوقوف على مستوى النظافة العامة في الشوارع والميادين، والتأكيد على سرعة رفع المخلفات أولاً بأول، حيث تم متابعة أعمال المسطحات الخضراء وأعمال التشجير بالطريق الدائري الأوسطي ضمن نطاق المدينة

 كما تم مواصلة أعمال تأهيل ورفع كفاءة شبكة إنارة الطرق العامة، خاصة الطريق الدائري الأوسطي كونه شريانًا حيويًا يربط المدينة بالمحاور القومية، حيث تتضمن أعمال التطوير استبدال وحدات الإضاءة التقليدية المتهالكة بأخرى حديثة بتقنية LED موفرة للطاقة، إلى جانب إجراء الفحص والصيانة الدورية لكافة الأعمدة والكابلات لضمان استدامة التشغيل، ورفع مستوى الرؤية الليلية على المحاور الرئيسية لتقليل الحوادث وضمان سلامة مرتادي الطرق.

وفي مدينة النوبارية الجديدة، تم متابعة أعمال الزراعة وصيانة المسطحات الخضراء، وأعمال النظافة العامة، وأعمال الكهرباء والإنارة العامة بالحي الأول بالمدينة، وشملت الأعمال المجاورات الأولى والثانية والثالثة، بالإضافة إلى مناطق الإسكان الاقتصادي والإسكان المتوسط، كما تم متابعة مستوى الأداء في مختلف القطاعات الخدمية.

وفي مدينة العاشر من رمضان، تم متابعة أعمال رفع الكفاءة الجارية بمدخل (3) ومدخل الأندلس، تضمنت تنفيذ صيانة عاجلة لطبقات الأسفلت، واستكمال أعمال الإنترلوك والبُردورات، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة الشاملة للأرصفة ونهر الطريق، وإعادة دهان المطبات الصناعية الأرضية، بما يسهم في تعزيز معدلات الأمان والسلامة المرورية وتحسين الصورة البصرية للمداخل، فضلًا عن التوجيه بإزالة نواتج الحفر، وتسوية جانبي الطريق لضمان الانضباط العام للمظهر الحضاري.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

المتهم

بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

رضا البحراوي

رضا البحراوي يتراجع عن الاعتزال بعد ضغط الجمهور وفرقته الموسيقية

حزب الحرية المصري

الحرية المصري: استدعاء روح العاشر من رمضان ضرورة وطنية لمواجهة التحديات الراهنة

السعيد غنيم وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ

السعيد غنيم : ضرب إيران يهدد استقرار أسواق الطاقة ويضغط على الاقتصاد الإقليمي

اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية

رضا فرحات: الهجوم العسكري على إيران تطور بالغ الخطورة ينذر بتداعيات واسعة

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

