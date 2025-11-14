الأهلي يهزم سموحة ويتوج ببطولة السوبر المصري لليد

واصل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي حصد البطولات، وتوج بكأس السوبر المصري، بعد أن تغلب على فريق سموحة ‏في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على صالة خليفة بن زايد بمدينة العين بالإمارات بنتيجة 26/22.‏

قدم «رجال يد الأهلي» عرضًا قويًّا للغاية، ليفوز على منافسه سموحة ويحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي، ويستمر في كتابة ‏الإنجازات، بعد تتويجه مؤخرًا بلقب بطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت في مدينة الدار البيضاء المغربية.‏

شهدت المباراة قوة وندية من جانب الفريقين، وقدم لاعبو الأهلي أداءً مميزًا بفضل الدفاع المنظم والهجوم السريع والالتزام ‏بتعليمات الجهاز الفني

حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 21-10 واستمر التفوق في الشوط الثاني مع الإدارة المميزة ‏من جانب ديفيد ديفيز المدير الفني، ليحسم الفريق المباراة لصالحه بنتيجة 22_26 ويحصد لقب البطولة عن جدارة واستحقاق. ‏