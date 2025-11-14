الأهلي يهزم سموحة ويتوج ببطولة السوبر المصري لليد

واصل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي حصد البطولات، وتوج بكأس السوبر المصري، بعد أن تغلب على فريق سموحة في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على صالة خليفة بن زايد بمدينة العين بالإمارات بنتيجة 26/22.
قدم «رجال يد الأهلي» عرضًا قويًّا للغاية، ليفوز على منافسه سموحة ويحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي، ويستمر في كتابة الإنجازات، بعد تتويجه مؤخرًا بلقب بطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت في مدينة الدار البيضاء المغربية.
شهدت المباراة قوة وندية من جانب الفريقين، وقدم لاعبو الأهلي أداءً مميزًا بفضل الدفاع المنظم والهجوم السريع والالتزام بتعليمات الجهاز الفني
حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 21-10 واستمر التفوق في الشوط الثاني مع الإدارة المميزة من جانب ديفيد ديفيز المدير الفني، ليحسم الفريق المباراة لصالحه بنتيجة 22_26 ويحصد لقب البطولة عن جدارة واستحقاق.