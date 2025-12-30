قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعادل مثير يحسم مواجهة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي
احتجاجات واسعة في الصومال تنديدا باعتراف إسرائيل بصومالي لاند
السبب والبديل المروري | تفاصيل إزالة كوبري السيدة عائشة خلال أيام
حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة
عالمة أزهرية: مشاهدة العرافين والدجالين للتسلية حرام شرعًا
واشنطن تعلن دراسة شاملة لمحاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين
كيف تعرف أن الله راضٍ عنك؟.. علي جمعة يحدد علامات رضا الله
إطلاق اسم البطل إبراهيم حمدتو على مركز شباب كفر سعد البلد بدمياط
الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025
أمم افريقيا | الكونغو يقسو على بوتسوانا بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16
آخر تحديث .. أعلى سعر لصرف الدولار ختام اليوم الثلاثاء
نقل مدينة سويدية كاملة في القطب الشمالي .. ما السبب؟
أخبار العالم

ركيزة اقتصادية | الملتقى العربي للتنمية يؤكد دور السياحة الرياضية

الملتقى العربي للتنمية السياحية
الملتقى العربي للتنمية السياحية
أ ش أ

أكد الملتقى العربي الثالث للتنمية السياحية على الأهمية البالغة للرياضة، ليس فقط من خلال أبعادها التربوية والنفسية، بل من كونها أصبحت تشكل نافذة للتعريف بالدول والمجتمعات، وكذلك باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وللميزة التنافسية.


جاء ذلك في اليوم ختام الملتقى الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، تحت عنوان "دور السياحة الرياضية في تعزيز التنمية الاقتصادية" برعاية ولاية طنجة تطوان الحسيمة بالمملكة المغربية والذي استمر خلال الفترة من 28 إلى 30 ديسمبر الجاري بطنجة، وبمشاركة نخبة من من كبار المسؤولين بالجهات الحكومية والخاصة المعنية بالسياحة، الشباب والرياضة، الثقافة والإعلام، بالدول العربية ومن المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، وكذلك من الاتحادات واللجان الرياضية والأولمبية، إضافة إلى الخبراء والاستشاريين والمستثمرين في القطاع السياحي وفي إدارة الفعاليات الرياضية، من مختلف الدول العربية.


وأكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية – رئيس الملتقى أن هذا اللقاء يسعى إلى إبراز دور السياحة الرياضية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وللميزة التنافسية، إلى جانب إبراز الآليات المناسبة للتوظيف الأمثل لهذا المصدر الاقتصادي المهم، كصناعة لها شروطها ومتطلباتها، في إطار بيئة استثمارية جاذبة تؤكد على المهنية والحرفية في التعاطي مع مثل هذه الصناعة.


وقال القحطاني إن هذا الملتقى يُعد فرصة لتبادل التجارب والخبرات العربية المتميزة في هذا المجال، ومحاولة للتأكيد على الأهمية البالغة للرياضة، ليس فقط من خلال أبعادها التربوية والنفسية، بل من كونها أصبحت تشكل نافذة للتعريف بالدول والمجتمعات في إطار ما يسمي "صناعة علامة البلد" إضافة لإبراز الدور الاقتصادي الكبير لهذا المورد.


ولفت إلى أنه من المصادفات الطيبة أن يعقد هذا الملتقى، في المملكة المغربية، تزامنا مع انطلاق فعاليات كأس أمم إفريقيا، وقبيل مونديال 2030 وغيرها من المناسبات الرياضية الأخرى التي تؤكد الاهتمام البالغ من صانع القرار بهذا القطاع الواعد، والذي سيسهم في تنويع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية وفي الترويج السياحي والثقافي للمملكة عالميا. 


كما عبر عن شكره وعن امتنان المنظمة للمملكة المغربية قيادةً وحكومةً وشعبًا على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وللجهات الراعية والمشاركة للمنظمة في هذا التنظيم الراقي للملتقى، جمعية طنجة اكسبو للتنمية المستدامة والتطوير السياحي، ميناء طنجة المدينة، ومصر للطيران للخطوط الجوية الناقل الرسمي للملتقى.


وتناولت جلسات الملتقى على مدار أيامه، 14 ورقة عمل، تضمنت عددًا من المحاور الرئيسية، من أبرزها، الابتكار والاستدامة في السياحة، والتعليم الرياضي، ودعم المشاريع الناشئة، والتظاهرات الرياضية الكبرى، والحوكمة السياحية، والذكاء المحلي، التحديات التي تواجه القطاعين مثل المنافسة الإقليمية، ومتطلبات الاستدامة البيئية، وضرورة الحفاظ على الهوية الثقافية، إضافة لاستعراض تجارب عدد من الدول العربية الشقيقة في مجال السياحة الرياضية.
ويهدف الملتقى إلى استكشاف سُبل تطوير قطاعي السياحة والرياضة في العالم العربي، من خلال تحليل التجارب الناجحة في تعزيز الاستثمار المستدام، وتوظيف التقنيات الحديثة في التسويق وإدارة الوجهات السياحية، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات عملية للتكامل بين الدول العربية في تنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى، مع تسليط الضوء على أهمية ودور البنية التحتية والمرافق اللوجستية في دعم النمو السياحي

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

