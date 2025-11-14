أول مره أقف أمام الكاميرا.. شوبير يروج لبرنامجه الجديد الناظر

روج الإعلامي أحمد شوبير، لبرنامجه الجديد “الناظر”، وتحدث عن تجربته في الإعلام الرياضي.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على فيسبوك: "‏علي بركة الله يبدأ العد التنازلي لبرنامجي الجديد الناظر علي قناة النهار تحدي جديد واختبار جديد وكأني اول مره هقف قدام الكاميرا دايما بكون حاسس اني في امتحان مش مع كل تجربة لا مع كل حلقة لسه الشغف عندي بيزيد وكأني بابدأ اول خطواتي مع الاعلام وكمان الشغف بيزيد اكتر وانا بدور علي وجوه جديده تكون إضافه للإعلام الرياضي".

شوبير يتحدث عن تجربته في الإعلام الرياضي

وأضاف: “متعتي دايما في تقديم الجديد سواء كان اعلام او اعلاميين فرحتي الكبيره لما بقدم وجه جديد وينجح وينطلق ايا كان رد فعله بعد كده ده ميهمنيش علي الاطلاق اللي يهمني هو النجاح ليا ولكل زملائي لأن مينفعش ابدا تنجح الا من خلال فريق عملك اه صحيح انت الناظر ولكن المدرسة لازم ليها من اساتذة جامدين دعواااتكم ويارب اسألك دوام النجاح والتواضع واني اكون دايما علي طبيعتي من غير قناع ولا ادعاء”.