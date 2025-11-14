قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنال الرحمة والرضوان والبركة والغفران.. خطيب المسجد الحرام: بهذه الطاعة
شبكة عالمية تشيد بمحمد صلاح: أيقونة ليفربول وأفضل جناح في البريميرليج
صحة بني سويف: قافلة تُقدم أكثرمن 3600 خدمة طبية بالمجان لأهالي قرية شاطر بإهناسيا
غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟
أول منطقة استثمارية مخصصة للسياحة العلاجية تبدأ العمل مايو المقبل
قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع
الأمم المتحدة: التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة يرقى إلى جريمة حرب
أدعوا له بالرحمة.. موعد ومكان جنازة محمد صبري نجم الزمالك
الأمم المتحدة: الاحتلال هجر 1500 فلسطيني في الضفة
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ نادي أحمد زيدان: جميل الصوت والأذان والخلق والجَنان
علي جمعة: علينا أن نراقب أبنائنا ونتدخَّل في "حُسْنِ الصحبة"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أفشة ينعي نجم الزمالك محمد صبري: إنا لله وإنا إليه راجعون

محمد صبري
محمد صبري
سارة عبد الله

شهد الوسط الرياضي المصري صدمة كبيرة اليوم بعد الإعلان عن وفاة محمد صبري، لاعب الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك، إثر تعرضه لحادث سير مروع في منطقة التجمع الخامس. 

ونعى محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، الراحل محمد صبري، وكتب عبر ستوري حسابه على انستجرام: “لا حول ولا قوة الإ بالله إنا لله وإنا إليه راجعون ”.

ستوري أفسة

وأكدت مصادر أمنية أن الحادث وقع خلال قيادته لسيارته في أحد الطرق الجانبية بالمنطقة، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء. 

تفاصيل الحادث وفقًا للمعاينة الأولية

أوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة. وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

محمد مجدي أفشة الراحل محمد صبري وفاة محمد صبري الزمالك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

الهام شاهين

سعر صادم.. فستان إلهام شاهين الجريء يثير الجدل

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

ترشيحاتنا

انفوجراف

إنفوجراف.. 6 مليارات دولار حجم استثمارات البنية الأساسية في الاتصالات

رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي وزير صحة العراق

رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع وزير صحة العراق سبل التعاون وتبادل الخبرات

جانب من الجلسة

المؤتمر العالمي للسكان.. تسهيل تراخيص المنشآت الاستشفائية

بالصور

شبه الخنفساء.. فولكس فاجن تكشف عن أحدث سيارة RUF كهربائية

فولكس فاجن RUF
فولكس فاجن RUF
فولكس فاجن RUF

بسبب صوتها.. مرسيدس تعلن إيقاف إنتاج هذه السيارات فورًا

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

غدا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد