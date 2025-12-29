أبرزهم إلهام شاهين ولوسي .. نجوم الفن فى عزاء داود عبد السيد

أقيم اليوم عزاء المخرج الراحل داود عبد السيد فى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة .

وحرص على الحضور عدد كبير من نجوم الفن ، أبرزهم: إلهام شاهين ، لوسي ، بسمة ، صدقى صخر ، أحمد كمال ، المخرج خالد يوسف ، المخرج خيرى بشارة.

ورحل عن عالمنا المخرج داود عبد السيد عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض تاركا إرثا سينمائيا يظل محفورا فى أذهان المشاهد العربي.

أعمال داود عبد السيد

ويُعد المخرج داود عبد السيد أحد أبرز الأسماء في تاريخ السينما المصرية، حيث قدم أعمالًا خالدة أثرت وجدان الجمهور، منها: الصعاليك، البحث عن سيد مرزوق، الكيت كات، أرض الأحلام، أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامي، رسائل البحر، قدرات غير عادية، سارق الفرح.

وقد أخرج وكتب عددًا من هذه الأفلام، التي تمثل علامات فارقة في السينما العربية، لما تحمله من عمق فلسفي وطرح اجتماعي وإنساني مميز.