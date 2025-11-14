قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من أمير ومترو إلى شوارع هوليوود.. كيف صنع عصام فارس حلمه من الصدفة؟
خبيرة إتيكيت تحذر من التصرفات غير اللائقة داخل المتحف المصري الكبير
مش قادر استوعب.. الغندور يودع محمد صبري بكلمات مؤثرة
الأونروا : 40% من المياه النظيفة تم إيصالها في غزة بفضل عمل المهندسين التابعين للوكالة
حكم إثبات النسب بـDnA .. العلماء: الطفل المولود من علاقة غير شرعية يُنسَب لأمه فقط
موعد أذان الظهر .. اعرف توقيت صلاة الجمعة والصلوات الخمس اليوم
وصول جثامين 15 شهيدًا إلى غزة ضمن صفقة تبادل الجثامين مع إسرائيل
بيطري القليوبية يواصل تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
موعد صلاة الجمعة.. اعرف التوقيت الصحيح للصلوات الخمس
عمر خيرت.. مفاجأة مهرجان «صدى الأهرامات»
محافظ جنوب سيناء يشهد حفل زفاف بدوي جماعي بوادي مجيرح بمدينة دهب
مهدد بالغياب عن افتتاح كأس العالم.. عقوبة قاسية تنتظر رونالدو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

صديق العمر.. خالد الغندور ينعى محمد صبري

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

نعى خالد الغندور، لاعب الزمالك الراحل محمد صبري، بعد وفاته إثر حادث سير مروع في التجمع.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "إنا لله وإنا اليه راجعون وفاة صديق العمر اللاعب الفذ محمد صبري اثر حادث أليم الله يرحمك يا حبيبي ويغفر لك واتمني من الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة له".

وشهد الوسط الرياضي المصري صدمة كبيرة اليوم بعد الإعلان عن وفاة محمد صبري، لاعب الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك، إثر تعرضه لحادث سير مروع في منطقة التجمع الخامس. 

وأكدت مصادر أمنية، أن الحادث وقع خلال قيادته لسيارته في أحد الطرق الجانبية بالمنطقة، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء. 

تفاصيل الحادث وفقًا للمعاينة الأولية

وأوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق، أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة. وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

خالد الغندور محمد صبري حادث أليم وفاة محمد صبري

