أبرز مباريات اليوم الجمعة 14-11-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 14-11-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة ألمانيا ولوكسمبورج في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم للأندية 2026
مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم للاندية
فنلندا X مالطا – 7 مساء
بولندا X هولندا – 9:45 مساء
لوكسمبورج X ألمانيا – 9:45 مساء
سلوفاكيا X أيرلندا الشمالية – 9:45 مساء
كرواتيا X جزر الفارو – 9:45 مساء
جبل طارق X الجبل الأسود – 9:45 مساء
مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين
البرتغال X بلجيكا – 2:30 مساء
زامبيا X مالي – 2:30 مساء
سويسرا X مصر – 3 مساء
فرنسا – كولومبيا – 3:30 مساء
الأرجنتين X المكسيك – 4:45 مساء
آيرلندا X كندا – 5:15 مساء
البرازيل X باراجواي – 5:45 مساء
أمريكا X المغرب – 5:45 مساء
مواعيد مباريات ودية دولية
عمان X السودان – 3 مساء
أوزبكستان X مصر – 6 مساء
أنجولا X الأرجنتين – 6 مساء
السعودية X كوت ديفوار – 6:30 مساء
تونس X الأردن – 7:30 مساء
المغرب X موزمبيق – 8 مساء
منتخب مصر (الثاني) X الجزائر – 4 مساء