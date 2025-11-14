أبرز مباريات اليوم الجمعة 14-11-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 14-11-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة ألمانيا ولوكسمبورج في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم للأندية 2026

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم للاندية

فنلندا X مالطا – 7 مساء

بولندا X هولندا – 9:45 مساء

لوكسمبورج X ألمانيا – 9:45 مساء

سلوفاكيا X أيرلندا الشمالية – 9:45 مساء

كرواتيا X جزر الفارو – 9:45 مساء

جبل طارق X الجبل الأسود – 9:45 مساء

مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين

البرتغال X بلجيكا – 2:30 مساء

زامبيا X مالي – 2:30 مساء

سويسرا X مصر – 3 مساء

فرنسا – كولومبيا – 3:30 مساء

الأرجنتين X المكسيك – 4:45 مساء

آيرلندا X كندا – 5:15 مساء

البرازيل X باراجواي – 5:45 مساء

أمريكا X المغرب – 5:45 مساء

مواعيد مباريات ودية دولية

عمان X السودان – 3 مساء

أوزبكستان X مصر – 6 مساء

أنجولا X الأرجنتين – 6 مساء

السعودية X كوت ديفوار – 6:30 مساء

تونس X الأردن – 7:30 مساء

المغرب X موزمبيق – 8 مساء

منتخب مصر (الثاني) X الجزائر – 4 مساء