هتوحشني يا كابتن.. أحمد جعفر ينعي محمد صبري

نعي أحمد جعفر لاعب الزمالك السابق وفاة محمد صبرى لاعب الزمالك السابق والذي لقي مصرعه في حادث تصادم بالتجمع الخامس .

وكتب جعفر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : انا لله وانا اليه راجعوان الله يرحمك يا حبيبي ويسامحك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته يارب هتوحشني قوي يا كابتن صبري، ربنا يرحمك يا اغلي الناس

اللهم مالا اعتراض يارب علي قضاءك.



وأكدت مصادر أمنية أن الحادث وقع خلال قيادته لسيارته في أحد الطرق الجانبية بالمنطقة، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء.



تفاصيل الحادث وفقًا للمعاينة الأولية

أوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة. وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.