أحمد دويدار عن وفاة محمد صبري: خبر محزن للجميع

نعي الكابتن أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، محمد صبرى لاعب الزمالك السابق والذي لقي مصرعه في حادث تصادم بالتجمع الخامس فجر اليوم.



وكتب دويدار عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خبر محزن للجميع وانا لله وانا اليه راجعون في حادث اليم توفي كابتن محمد صبري الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته دعواتكم .

وأكدت مصادر أمنية، أن الحادث وقع خلال قيادته لسيارته في أحد الطرق الجانبية بالمنطقة، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء.



تفاصيل الحادث وفقًا للمعاينة الأولية

أوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة. وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.