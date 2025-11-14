يرزقك الجنة ويلهم الجميع الصبر.. أحمد الطيب ينعى محمد صبري

نعى الناقد الرياضي أحمد الطيب وفاة محمد صبرى نجم الزمالك السابق الذي لقي مصرعه في حادث مروع بالتجمع.



وكتب الطيب عبر صفحته الشخصية على فيس بوك قائلاً لا حول ولا قوة بالله.. ربنا يرحمك يا حبيبي و يرزقك الجنة ويلهم الجميع الصبر.

تفاصيل الحادث وفقًا للمعاينة الأولية

أوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة. وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.