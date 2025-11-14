أمير عزمي مجاهد ينعى محمد صبري لاعب الزمالك السابق

لقي الكابتن محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق مصرعه في حادث تصادم بالتجمع الخامس، في خبر صادم أحزن جماهير الكرة المصرية وكل محبيه.



وكتب أمير عزمي مجاهد غير صفحته الشخصية على فيس بوك، قائلاً إنا لله وإنا اليه راجعون البقاء لله.. كابتن محمد صبري في ذمة الله.

وأكدت مصادر أمنية أن الحادث وقع خلال قيادته لسيارته في أحد الطرق الجانبية بالمنطقة، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء.



تفاصيل الحادث وفقًا للمعاينة الأولية

أوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة. وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.