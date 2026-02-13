إيتيدا: استضافة AI Everything تعزز موقع مصر في تطوير وتصدير حلول الذكاء الاصطناعي

أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” التابعة لوزارة الاتصالات ، أن استضافة مصر للنسخة الأولى من قمة ومعرض AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا تمثل محطة استراتيجية مهمة في مسار ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة، وتعكس الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة، في إطار رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لدعم بناء اقتصاد رقمي تنافسي قائم على الابتكار.

وأوضح الظاهر، على هامش فعاليات القمة، أن مشاركة “إيتيدا” كشريك استراتيجي في تنظيم الحدث تنطلق من دورها في ربط قطاع تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال والشركات الناشئة المحلية بالأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن القمة لا تقتصر على كونها فعالية دولية كبرى، بل تمثل منصة عملية لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة والخبرات، وجذب الاستثمارات النوعية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن القمة تتيح فرصة مهمة لعرض القدرات التكنولوجية والكفاءات البشرية التي تمتلكها مصر أمام كبرى الشركات العالمية والمستثمرين، لافتًا إلى أن الهيئة توظف هذا الحدث لدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتطوير وتصدير حلول الذكاء الاصطناعي إلى مختلف الاسواق.

وأشار إلى أن “إيتيدا” تضطلع بدور محوري في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم إنشاء وتوسّع مراكز البحث والتطوير، ودمج الكفاءات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب تمكين الشركات التكنولوجية المصرية، لا سيما الناشئة، من التوسع والتصدير.

وتدعم “إيتيدا” مشاركة 120 شركة ناشئة مصرية في قمة AI Everything MEA، من إجمالي 134 شركة ناشئة محلية تشارك وتعرض حلولها التكنولوجية، بما يتيح لها فرصًا مباشرة للتواصل مع مستثمرين عالميين وشركاء الصناعة، والتوسع في الأسواق الدولية الواعدة.

وفي سياق فعاليات القمة، قام المهندس أحمد الظاهر بجولة داخل المعرض شملت عددًا من أجنحة كبرى الشركات العالمية والمحلية، إلى جانب الشركات الناشئة والمؤسسات الدولية المشاركة، من بينها Cisco وEzelink Telecom وFortinet وRed Hat وF5 وCyshield، واتصالات مصر e&، ومجلس الأمن السيبراني بدولة الإمارات العربية المتحدة (CSC) وكذلك قام بجولة لجناح الشركات الناشئة واطّلع على أحدث الحلول والتطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي، واستمع إلى عروض تفصيلية حول نماذج الاستخدام في قطاعات متعددة، من بينها الخدمات الحكومية، والاتصالات، والصناعة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية.