الزراعة: تخريج مبعوثين من 14دولة أفريقية ضمن برنامج تمكين المرأة الريفية

الزراعة
الزراعة
شيماء مجدي

احتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتخريج 15 مبعوثا من 14 دولة افريقية في البرنامج التدريبي، الذي عقد تحت عنوان: تمكين المرأة الريفية الأفريقية من خلال القروض الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، تحت رعاية السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

شهدت الفعالية حضوراً دبلوماسياً مكثفاً، حيث شارك في حفل التخرج عدد من سفراء وممثلي الدول الأفريقية المعنية، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون، كما كان من أبرز مبعوثي هذا البرنامج مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة بدولة غينيا الاستوائية، مما يضفي ثقلاً سياسياً على مخرجات التدريب وأهميته في صنع القرار لدى الدول الشقيقة.


وشهد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، فعاليات حفل تسليم شهادات التخرج للمبعوثين، حيث نقل خلال كلمته تحيات وزير الزراعة الى المشاركين في البرنامج التدريبي، والذي جاء في إطار تفعيل التعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية والمركز المصري الدولي للزراعة بوزارة الزراعة.
وأشار نائب وزير الزراعة الي إن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتقديم كافة أشكال الدعم الفني للأشقاء الأفارقة إيمانا منها بأهمية تحقيق الأمن الغذائي في افريقيا.
ومن جهته قال الدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، ان ذلك البرنامج قد شارك فيه مبعوثين من دول: السنغال، الصومال، بنين، بوركينافاسو، تشاد، تنزانيا، سيراليون، غينيا الاستوائية، ليبيريا، مالي، مدغشقر، موريتانيا، موريشيوس، ونيجيريا.


وأكد على اهمية هذه البرامج في دعم قدرات العاملين بقطاع الزراعة بدول القارة الافريقية حيث تتمتع دول القارة بثروات بشرية هائلة كفيلة بالنهوض بالمجتمعات الأفريقية إذا تم استغلالها بشكل مناسب.
ووجه موسى الشكر الى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنميه والساده ممثلي سفارات الدول الافريقية المشاركة في البرنامج، كما وجه شكرا خاص الي الساده الزملاء العاملين بالمركز المصرى الدولي للزراعة على ما يقدموه من مجهودات تهدف الى رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بقطاع الزراعة بدول القارة السمراء.
وفي كلمة القاها السفير حسن النشار نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنميه، وجه الشكر للمركز المصري الدولي للزراعة للتعاون مع الوكالة في رفع كفاءة الكوادر الفنية التي تهدف إلي نقل الخبرات المصرية وتعزيز القدرات البشرية، كما وجه الشكر للمشاركين في الدورة التدريبية.

ومن جهتهم اثنى المتدربون، على الدور الريادي لوزارة الزراعة في دعم المرأة الريفية كشريك أساسي في التنمية المستدامة، والخبرة المصرية لنقل التكنولوجيا والآليات الحديثة لإدارة المشروعات الصغيرة، فضلا عن تعزيز الأمن الغذائي الأفريقي عبر تمكين الكوادر البشرية وتأهيلها.
كما اتفق المشاركون على ضرورة إعلاء قيم مشاركة المرأة في القطاع الزراعي، معربين عن سعادتهم بهذه الأنشطة التي تدمج بين الجانب الفني والتمكيني الاقتصادي.

وأشارت المهندسة سهير الحفني مدير عام المركز المصري الدولي للزراعة، إلى أن البرنامج قد تضمن شق نظري وشق عملي الي جانب الزيارات الميدانية، بالإضافة الى تنفيذ بعض الجولات السياحية الى محافظات الجيزة والإسكندرية لإلقاء الضوء على أهم معالم مصر التاريخية والأثرية وكذلك مكانة مصر التاريخية على مر العصور.

