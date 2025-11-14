قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صاحبي وأخويا.. معتمد جمال ينعي محمد صبري

منار نور

نعي معتمد جمال لاعب الزمالك السابق وفاة محمد صبرى لاعب الزمالك السابق والذي لقي مصرعه في حادث تصادم بالتجمع الخامس .

وكتب جمال عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: إنا لله وإنا إليه راجعون محمد صبري صاحبي وأخويا في ذمة الله


وأكدت مصادر أمنية أن الحادث وقع خلال قيادته لسيارته في أحد الطرق الجانبية بالمنطقة، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء.
 

تفاصيل الحادث وفقًا للمعاينة الأولية

أوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة. وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

