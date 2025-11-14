آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

لقي الكابتن محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق مصرعه في حادث تصادم بالتجمع الخامس.

وكان آخر ظهور للراحل على قناة الزمالك منذ يومين فقط.



وجاءت تصريحاته كالاتي



كل لاعيبة الزمالك والأهلي كانوا محترمين وملتزمين جوه الملعب وبعد الماتش، محدش خرج عن النص غيرك أنت.



لازم أشيد بتصرف وليد صلاح الدين، مدير الكورة في الأهلي، الراجل بعد الماتش راح بنفسه يسلم على لاعيبة الزمالك ويواسيهم، لأنه راجل كبير ومحترم وعارف الصح من الغلط، وانت المفروض تتعلم منه.

اتعلم كمان من أشرف بن شرقي، اللي بعد الماتش راح للجمهور واللاعيبة واعتذر، لأنه راجل محترم ومقدر العيش والملح والفضل اللي كان لنادي الزمالك عليه.

كنت نفسي أشيد بيك وأقول للناس شوفوا زيزو عمل إيه، ونخلي الأمور تهدأ، لكن للأسف أنت اخترت تمشي في طريق لوحدك، وتكمّل الترند وتولّع الدنيا أكتر.



بدل ما تساعد في تهدئة الفتنة اللي بين الجمهورين، أنت حطيت بنزين عليها علشان تشعللها أكتر، وده تصرف غير مقبول من لاعب كبير المفروض يكون قدوة.



الغريب إن في ناس بتقول: زيزو معملش حاجة، واللوائح ما تعاقبوش، إزاي ما عملش حاجة؟ ده تجاهل نائب رئيس نادي منافس قدام العالم كله، في بلد مستضيفة للبطولة! ده مش تحريض على الفتنة؟!



الجمهورين اتخانقوا في المدرجات بسبب المشهد دا، وده مش طبيعي، لأنك بتبعث رسالة غلط للجماهير إنهم يقلدوا السلوك دا.



طيب يا زيزو، حتى لو أنت زعلان، البروتوكول بيقول تسلم وتمشي، دي أبسط قواعد الاحترام، هل كنت تقدر تعمل كده مع المهندس هاني أبو ريدة؟ أو مع أحمد دياب؟ أكيد لا، لأنهم ما كانوا هيعدّوها، فليه تعملها مع نائب رئيس الزمالك؟! الرسالة كانت سلبية، والتصرف مستفز، ومش في مكانه خالص.

وأكدت مصادر أمنية، أن الحادث وقع خلال قيادته لسيارته في أحد الطرق الجانبية بالمنطقة، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء.



تفاصيل الحادث وفقًا للمعاينة الأولية

أوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة. وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.