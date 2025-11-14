قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوكرانيا.. مقـ.تل 3 أشخاص وإصابة 26 في هجمات بالمسيرات على كييف
حملة ممنهجة لتصوير النواب المسلمين في بريطانيا كتهديد طائفي
آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. رددها الآن وحصن نفسك
روسيا تكشف تفاصيل إحباط محاولة اغتيال مسؤول رفيع
الصور الأولي من حريق مصنع نسيج بالمحلة.. والدفع بـ7 سيارات إطفاء
قانون التأمينات يحسم ضوابط المعاش.. الحد الأقصى 80% والأدنى 65%
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
الطقس الآن: استمرار تدفق السحب الممطرة على شمال الوجه البحري
هل الإنسان حر في إنفاق ماله دون مراعاة لمشاعر الفقراء؟.. الإفتاء توضح
600 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم بعد التراجع الأخير
تحذير من سلالة إنفلونزا في بريطانيا.. تصيب الأطفال وتهدد بانتشار واسع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى
محمد صبرى
منار نور

لقي الكابتن محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق مصرعه في حادث تصادم بالتجمع الخامس.

وكان آخر ظهور للراحل على قناة الزمالك منذ يومين فقط.


وجاءت تصريحاته كالاتي


كل لاعيبة الزمالك والأهلي كانوا محترمين وملتزمين جوه الملعب وبعد الماتش، محدش خرج عن النص غيرك أنت.


لازم أشيد بتصرف وليد صلاح الدين، مدير الكورة في الأهلي، الراجل بعد الماتش راح بنفسه يسلم على لاعيبة الزمالك ويواسيهم، لأنه راجل كبير ومحترم وعارف الصح من الغلط، وانت المفروض تتعلم منه.

اتعلم كمان من أشرف بن شرقي، اللي بعد الماتش راح للجمهور واللاعيبة واعتذر، لأنه راجل محترم ومقدر العيش والملح والفضل اللي كان لنادي الزمالك عليه.

كنت نفسي أشيد بيك وأقول للناس شوفوا زيزو عمل إيه، ونخلي الأمور تهدأ، لكن للأسف أنت اخترت تمشي في طريق لوحدك، وتكمّل الترند وتولّع الدنيا أكتر.


بدل ما تساعد في تهدئة الفتنة اللي بين الجمهورين، أنت حطيت بنزين عليها علشان تشعللها أكتر، وده تصرف غير مقبول من لاعب كبير المفروض يكون قدوة.


الغريب إن في ناس بتقول: زيزو معملش حاجة، واللوائح ما تعاقبوش، إزاي ما عملش حاجة؟ ده تجاهل نائب رئيس نادي منافس قدام العالم كله، في بلد مستضيفة للبطولة! ده مش تحريض على الفتنة؟!


الجمهورين اتخانقوا في المدرجات بسبب المشهد دا، وده مش طبيعي، لأنك بتبعث رسالة غلط للجماهير إنهم يقلدوا السلوك دا.


طيب يا زيزو، حتى لو أنت زعلان، البروتوكول بيقول تسلم وتمشي، دي أبسط قواعد الاحترام، هل كنت تقدر تعمل كده مع المهندس هاني أبو ريدة؟ أو مع أحمد دياب؟ أكيد لا، لأنهم ما كانوا هيعدّوها، فليه تعملها مع نائب رئيس الزمالك؟! الرسالة كانت سلبية، والتصرف مستفز، ومش في مكانه خالص.

وأكدت مصادر أمنية، أن الحادث وقع خلال قيادته لسيارته في أحد الطرق الجانبية بالمنطقة، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء.
 

تفاصيل الحادث وفقًا للمعاينة الأولية

أوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة. وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

محمد صبرى الزمالك قناة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

ضم الزوجة والأبناء الى بطاقات التموين

وأنت في البيت .. خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

مونوريل العاصمة الإدارية

ينطلق في أول يناير.. أسماء محطات المونوريل ومسار شرق النيل كاملا

الإيجار القديم

بعد انتهاء عمل لجان حصر الشقق.. ما قيمة زيادة الإيجار القديم؟

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: انخفاض كبير بالحرارة.. وسيول محتملة وشبورة كثيفة تضرب الطرق غدا

أرشيفية

ضرب طبيب بالنار بقنا .. والنقابة العامة : جريمة شروع في قتل مكتملة الأركان

ترشيحاتنا

منجم ذهب

الأرض تبوح بخيراتها.. الصين تكتشف أكبر منجم للذهب

الأمن الفيدرالي الروسي

الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة أوكرانية لاغتيال مسؤول رفيع في موسكو

صورة أرشيفية

الدفاع الروسية: تحطم طائرة سو-30 في كاريليا ومصرع طاقمها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد