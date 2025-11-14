لاعب الزمالك السابق عن وفاة محمد صبري: مش مصدق ومصدوم

نعي أحمد صالح لاعب الزمالك السابق، محمد صبرى لاعب الزمالك السابق والذي لقي مصرعه في حادث تصادم بالتجمع الخامس .



وكتب صالح عبر صفحته الشخصية على فيس بوك قائلاً : مش مصدق ومصدوم من الصبح يا حبيبي

لا حول ولا قوه إلا بالله صاحبي الغالي عليا جدا البقاء لله.



وأكدت مصادر أمنية أن الحادث وقع خلال قيادته لسيارته في أحد الطرق الجانبية بالمنطقة، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء.



تفاصيل الحادث وفقًا للمعاينة الأولية

أوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة. وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.