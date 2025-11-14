قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ربنا يرحمه ويغفر له.. عمرو الدردير ينعى محمد صبري

سارة عبد الله

نعى الناقد الرياضي عمرو الدردير، لاعب الزمالك الراحل محمد صبري، بعد وفاته إثر حادث سير مروع في التجمع.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: “مصرع لاعب الزمالك السابق ومقدم البرامج محمد صبري، ربنا يرحمه ويغفر له”.

وشهد الوسط الرياضي المصري صدمة كبيرة اليوم بعد الإعلان عن وفاة محمد صبري، لاعب الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك، إثر تعرضه لحادث سير مروع في منطقة التجمع الخامس. 

وأكدت مصادر أمنية أن الحادث وقع خلال قيادته لسيارته في أحد الطرق الجانبية بالمنطقة، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء. 

تفاصيل الحادث وفقًا للمعاينة الأولية

وأوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة. وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

عمرو الدردير الزمالك محمد صبري الراحل محمد صبري حادث مرور بالتجمع

