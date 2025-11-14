خالص العزاء لأسرته.. شوبير ينعى الراحل محمد صبري

نعى الإعلامي أحمد شوبير، لاعب الزمالك الراحل محمد صبري، بعد وفاته إثر حادث سير مروع في التجمع.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: "‏لا حول ولا قوة الا بالله.. مصرع الكابتن محمد صبرى نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق اثر حادث أليم.. ربنا يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته. خالص العزاء لأسرته وأصدقائه ولكل الوسط الرياضي... إنا لله وإنا إليه راجعون".

وشهد الوسط الرياضي المصري صدمة كبيرة اليوم بعد الإعلان عن وفاة محمد صبري، لاعب الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك، إثر تعرضه لحادث سير مروع في منطقة التجمع الخامس.

وأكدت مصادر أمنية أن الحادث وقع خلال قيادته لسيارته في أحد الطرق الجانبية بالمنطقة، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء.

تفاصيل الحادث وفقًا للمعاينة الأولية

وأوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة. وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.