لا تدعو للرعب.. شوبير يوجه رسالة لمنتخب الناشئين قبل مواجهة سويسرا

يستعد منتخب مصر للناشئين لمواجهة حاسمة أمام نظيره السويسري، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في دولة قطر.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على فيسبوك: "مباراة مصر وسويسرا في مونديال الناشئين متكافئة، ولو احنا في حالتنا ممكن نكسب، اه هما كسبوا وعملوا نتائج كويسة لكنهم مش ألمانيا مثلا ولا البرازيل القوة العنيفة دي، سويسرا قوة متكافئة، معتقدش الأمور تدعو للرعب بل إلى الاحترام الشديد".

وتابع: “بالتوفيق لمنتخبنا .. قادرين على التأهل لدور الـ 16 من مونديال الناشئين لكن محتاجين نصدق نفسنا”.

نتائج منتخب مصر في الدور الأول

ونجح منتخب مصر في حجز بطاقة العبور إلى الدور التالي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، ليصعد ضمن أفضل ثمانية منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الاثنتي عشرة.

المباراة تمثل محطة مفصلية للفراعنة الصغار في مشوارهم بالبطولة، بعد تأهل مستحق من دور المجموعات.

وقدم الفراعنة الصغار أداءً متباينًا خلال الدور الأول، حيث افتتحوا مشوارهم بانتصار كبير على هايتي (4-1) في الجولة الأولى، ثم تعادلوا مع فنزويلا (1-1) في الجولة الثانية، قبل أن يتعرضوا لخسارة أمام إنجلترا (3-0) في ختام مرحلة المجموعات.