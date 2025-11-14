قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
كتابة متقنة وإيقاع متوازن وراء نجاح كارثة طبيعية.. تفاصيل
موعد مباراة مصر وأوزباكستان الودية فى مدينة العين بالإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا تدعو للرعب.. شوبير يوجه رسالة لمنتخب الناشئين قبل مواجهة سويسرا

أحمد شوبير
أحمد شوبير
سارة عبد الله

يستعد منتخب مصر للناشئين لمواجهة حاسمة أمام نظيره السويسري، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في دولة قطر.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على فيسبوك: "مباراة مصر وسويسرا في مونديال الناشئين متكافئة، ولو احنا في حالتنا ممكن نكسب، اه هما كسبوا وعملوا نتائج كويسة لكنهم مش ألمانيا مثلا ولا البرازيل القوة العنيفة دي، سويسرا قوة متكافئة، معتقدش الأمور تدعو للرعب بل إلى الاحترام الشديد".

وتابع: “بالتوفيق لمنتخبنا .. قادرين على التأهل لدور الـ 16 من مونديال الناشئين لكن محتاجين نصدق نفسنا”.

نتائج منتخب مصر في الدور الأول

ونجح منتخب مصر في حجز بطاقة العبور إلى الدور التالي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، ليصعد ضمن أفضل ثمانية منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الاثنتي عشرة.

المباراة تمثل محطة مفصلية للفراعنة الصغار في مشوارهم بالبطولة، بعد تأهل مستحق من دور المجموعات.

وقدم الفراعنة الصغار أداءً متباينًا خلال الدور الأول، حيث افتتحوا مشوارهم بانتصار كبير على هايتي (4-1) في الجولة الأولى، ثم تعادلوا مع فنزويلا (1-1) في الجولة الثانية، قبل أن يتعرضوا لخسارة أمام إنجلترا (3-0) في ختام مرحلة المجموعات.

منتخب مصر للناشئين بطولة كأس العالم أحمد شوبير نتائج منتخب مصر سويسرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

الهام شاهين

سعر صادم.. فستان إلهام شاهين الجريء يثير الجدل

ترشيحاتنا

الزمالك

موعد مباراة الزمالك و زيسكو الزامبي في الكونفدرالية

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

النادي الأهلي

توروب يصل القاهرة اليوم.. ويقود مران الأهلي غدًا

بالصور

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد
فورد
فورد

تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة

هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

فيديو

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد