إنجلترا تواصل سلسلة اللاهزيمة وتقترب من إنجاز أوروبي تاريخي

يواصل منتخب إنجلترا كتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم الأوروبية، بعد مواصلة سلسلة نتائجه المبهرة في تصفيات كأس العالم، بتحقيقه الفوز السابع على التوالي دون استقبال أي هدف، عقب تغلبه على نظيره الصربي بنتيجة 2-0 على ملعب ويمبلي.

تقدم بوكايو ساكا للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 30، قبل أن يضيف البديل إيبيريتشي إيزي الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة، ليحافظ "الأسود الثلاثة" على صدارتهم للمجموعة وسط صلابة دفاعية لافتة تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل، الذي لم يستقبل فريقه أي هدف منذ انطلاق التصفيات.

ووفقًا لإحصائيات بيل إيدجار من صحيفة "ذا تايمز"، فإن حفاظ إنجلترا على نظافة شباكها في المباراة المقبلة أمام ألبانيا سيجعلها أول منتخب أوروبي في التاريخ يخوض أكثر من ست مباريات في تصفيات كأس العالم دون استقبال أي هدف، وهو إنجاز غير مسبوق في القارة.

يذكر أن آخر منتخب أوروبي حقق سجلًا مشابهًا كان إنجلترا نفسها قبل مونديال 1990، ما يجعل توخيل ولاعبيه على بُعد خطوة من تكرار رقم نادر وتحطيم آخر جديد.

ورغم أن مواجهة ألبانيا باتت شكلية بعد ضمان إنجلترا صدارة المجموعة وثبات المنافس في المركز الثاني، يدخل المنتخب الإنجليزي اللقاء وهو يمتلك 20 هدفًا دون أن تهتز شباكه، في واحدة من أقوى المسيرات الدفاعية والهجومية في أوروبا، إلى جانب إسبانيا بطلة يورو 2024 والنرويج بقيادة إرلينج هالاند اللتين تمتلكان أيضًا سجلات مثالية في التصفيات.