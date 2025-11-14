كلمات الوداع.. ماذا قال محمد صبري نجم الزمالك الراحل في آخر ظهور؟

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن آخر ظهور للراحل محمد صبري نجم الزمالك السابق، قبل وفاته إثر حادث سير مروع.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: "محمد صبري في أخر ظهور ليه على قناة الزمالك نعى الراحل علاء علي نجم الزمالك السابق في ذكرى وفاته السادسة، وأخر جملة قالها (انا لله وانا اليه راجعون، وان شاء الله دي تكون أخر الاحزان للزمالك)".

وشهد الوسط الرياضي المصري صدمة كبيرة اليوم بعد الإعلان عن وفاة محمد صبري، لاعب الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك، إثر تعرضه لحادث سير مروع في منطقة التجمع الخامس.

وأكدت مصادر أمنية أن الحادث وقع خلال قيادته لسيارته في أحد الطرق الجانبية بالمنطقة، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء.

تفاصيل الحادث وفقًا للمعاينة الأولية

وأوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة. وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.