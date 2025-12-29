قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحالة تحت الملاحظة .. نجل جليلة محمود يكشف تطورات حالتها الصحية |خاص

جليلة محمود
جليلة محمود
تقى الجيزاوي

كشف نجل الفنانة جليلة محمود عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها للفيروس المتواجد حاليًا والذى تشابه اعراضه نزلة البرد بجانب إصابتها بسدة رئوية.

وقال محمد المصري نجل جليلة محمود فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد”: أن والدته غادرت المستشفى خلال الأيام الماضية لتستكل علاجها والمتابعة فى منزلها.

واضاف محمد المصرى: أن قرار مغادرتها المستشفلا كان خوفًا من أن تنتقل لها العدوة مجددًا من الإختلاط ولكن عودتها إلى المنزل تحمل المتابعة الجيدة كأنها مازالت متواجدة فى المستشفى .

وأستكمل محمد المصري ، أن التنفس تحسن بشكل نسبى مع استكمال جلسات عن طريق جهاز الأكسجين بسبب تعرضها للسدة الرئوية بجانب الأدوية كأنها متواجدة فى المستشفى.

وكان كشف محمد المصري، نجل الفنانة جليلة محمود، عن تدهور مفاجئ في الحالة الصحية لوالدته، مؤكدًا أنها تعاني من صعوبة شديدة في التنفس بعد إصابتها بـ«سدة رئوية»، استدعت نقلها إلى العناية المركزة.

 حساسية على الصدر

وخلال مداخلة هاتفية مؤثرة مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، أوضح أن والدته كانت تعاني منذ فترة من حساسية على الصدر تطورت إلى ربو، قبل أن تتفاقم حالتها خلال الأيام الماضية نتيجة إصابتها بفيروس تنفسي انتشر في الجو، ما أثر بشكل كبير على جهازها التنفسي.

وأشار إلى أن الأطباء بمستشفى النزهة شخّصوا الحالة بسدة رئوية، وهي حالة تؤثر على قدرة الرئتين على أداء عمليتي الشهيق والزفير بصورة طبيعية، ما استلزم توفير رعاية طبية مكثفة داخل العناية المركزة، خاصة مع انخفاض مستوى الأكسجين في الدم إلى معدلات مقلقة.

جليلة محمود الحالة الصحية لجليلة محمود تطورات الحالة الصحية للفنانة جليلة محمود

