موعد موعد مباراة مصر وسويسرا في دور الـ 32 بكأس العالم للناشئين

يستعد منتخب مصر للناشئين لمواجهة حاسمة أمام نظيره السويسري، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في دولة قطر.

المباراة تمثل محطة مفصلية للفراعنة الصغار في مشوارهم بالبطولة، بعد تأهل مستحق من دور المجموعات.

نجح منتخب مصر في حجز بطاقة العبور إلى الدور التالي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، ليصعد ضمن أفضل ثمانية منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الاثنتي عشرة.

قدم الفراعنة الصغار أداءً متباينًا خلال الدور الأول، حيث افتتحوا مشوارهم بانتصار كبير على هايتي (4-1) في الجولة الأولى، ثم تعادلوا مع فنزويلا (1-1) في الجولة الثانية، قبل أن يتعرضوا لخسارة أمام إنجلترا (3-0) في ختام مرحلة المجموعات.

ورغم الخسارة الأخيرة، نجح المنتخب الوطني في تحقيق هدف التأهل ومواصلة مغامرته العالمية بثقة وطموح.

يدخل منتخب مصر مباراة سويسرا سعيًا إلى كتابة فصل جديد من التألق، وتأكيد قدرته على المنافسة في المحافل الدولية، خاصة أن المنتخب يمتلك مجموعة من العناصر المميزة التي لفتت الأنظار خلال البطولة.

موعد مباراة مصر وسويسرا

تُقام المواجهة المرتقبة بين مصر وسويسرا في دور الـ32 من كأس العالم للناشئين يوم الجمعة المقبل، الموافق 14 نوفمبر، على أن يتم تحديد ملعب اللقاء وتوقيته الرسمي لاحقًا من قبل اللجنة المنظمة.