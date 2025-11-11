قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حضر عيد ميلادها | هل يعيش عمرو دياب قصة حب مع أسماء جلال
200 جنيه صعودًا .. أسعار الذهب الآن في مصر
حقيقي أم Ai.. الأمن يفحص فيديو عبث فتيات بآثار المتحف الكبير بالمكياج
بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين
حكاية خناقة توفيق عكاشة بسبب سور فيلا في أكتوبر
هشام نصر: تصرف زيزو في مباراة نهائي السوبر يستوجب عقابه
استقالة وزير إسرائيلي من حكومة نتنياهو .. ويكشف السبب
زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة
مجانًا أون لاين.. طريقة الاستعلام مخالفات المرور 2025| دليل شامل
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن في الأسواق
الزراعة: الإخماد الكامل والفوري لحريق محدود بمتحف الدقي | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد موعد مباراة مصر وسويسرا في دور الـ 32 بكأس العالم للناشئين

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

يستعد منتخب مصر للناشئين لمواجهة حاسمة أمام نظيره السويسري، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في دولة قطر.
المباراة تمثل محطة مفصلية للفراعنة الصغار في مشوارهم بالبطولة، بعد تأهل مستحق من دور المجموعات.

 

نجح منتخب مصر في حجز بطاقة العبور إلى الدور التالي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، ليصعد ضمن أفضل ثمانية منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الاثنتي عشرة.

قدم الفراعنة الصغار أداءً متباينًا خلال الدور الأول، حيث افتتحوا مشوارهم بانتصار كبير على هايتي (4-1) في الجولة الأولى، ثم تعادلوا مع فنزويلا (1-1) في الجولة الثانية، قبل أن يتعرضوا لخسارة أمام إنجلترا (3-0) في ختام مرحلة المجموعات.

ورغم الخسارة الأخيرة، نجح المنتخب الوطني في تحقيق هدف التأهل ومواصلة مغامرته العالمية بثقة وطموح.

 

يدخل منتخب مصر مباراة سويسرا سعيًا إلى كتابة فصل جديد من التألق، وتأكيد قدرته على المنافسة في المحافل الدولية، خاصة أن المنتخب يمتلك مجموعة من العناصر المميزة التي لفتت الأنظار خلال البطولة.

 موعد مباراة مصر وسويسرا

تُقام المواجهة المرتقبة بين مصر وسويسرا في دور الـ32 من كأس العالم للناشئين يوم الجمعة المقبل، الموافق 14 نوفمبر، على أن يتم تحديد ملعب اللقاء وتوقيته الرسمي لاحقًا من قبل اللجنة المنظمة.

مصر وسويسرا كأس العالم للناشئين منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

ابن يقتل والدته

ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟

ترشيحاتنا

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

مي سليم

مي سليم تطرح أغنية تراكمات على يوتيوب

مي عز الدين و زوجها و أحمد السعدني

أحمد السعدني يهنئ مي عز الدين بزواجها

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

4 آلاف دولار ارتفاعا في أسعار جيب كومباس عالميا

جيب كومباس
جيب كومباس
جيب كومباس

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟
كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟
كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد