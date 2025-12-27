قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن تفتتح فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالجونة
نقيب الصحفيين ناعيا داود عبد السيد : رحل فيلسوف السينما
10 نصائح ذهبية لصيانة السيارة قد توفر عليك عناء الذهاب إلى الميكانيكي
تقديرا لجهوده.. وزير الصحة يكرم مسئول ملف الصحة بـ صدى البلد
سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم
تايوان: سكان منطقة تايبيه يشعرون بهزة أرضية بقوة 6.7 درجة
باحث: نتنياهو يوظف «الورقة الإيرانية» لتحقيق مكاسب انتخابية
وزير الصحة: خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 مبكرا عن المستهدف 2027
علي حسن: تتميز هذه الجولة من الانتخابات بقوة إزالة السلبيات
رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية
حبس مها الصغير شهرا وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة سرقة لوحات فنية
ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول بالبريميرليج
عبد الفتاح تركي

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ في ختام تعاملات السبت 27 ديسمبر 2025 داخل البنوك المصرية ومكاتب الصرافة، وذلك رغم صدور قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة 1%.

يأتي هذا الاستقرار ليعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف، في ظل متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لتحركات العملة الأمريكية وتأثير القرارات النقدية الأخيرة على أسعار الصرف.

وأظهرت البيانات الرسمية أن سعر الدولار لم يسجل أي تغيرات جوهرية حتى الآن عقب قرار خفض الفائدة، إذ حافظ على مستوياته المسجلة خلال الأيام الماضية، وهو ما يعزز حالة الهدوء النسبي في السوق، ويطمئن المتعاملين بشأن استقرار العملة المحلية مقابل الدولار خلال الفترة الحالية.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري في آخر تحديث اليوم نحو 47.53 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

ويعد هذا السعر مرجعًا رئيسيًا لحركة الدولار داخل السوق المصرفي، حيث تعتمد عليه البنوك في تسعير العملة الأمريكية، مع وجود فروق طفيفة تعكس سياسات العرض والطلب داخل كل بنك.

ويتابع قطاع واسع من المواطنين سعر الدولار في البنك المركزي بوصفه المؤشر الأهم على اتجاهات العملة، خاصة بعد القرارات الاقتصادية المؤثرة مثل خفض أسعار الفائدة، والتي عادة ما تثير تساؤلات حول انعكاسها على سوق الصرف.

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري اليوم نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

ويأتي هذا السعر متوافقًا إلى حد كبير مع السعر المعلن في البنك المركزي، ما يعكس استقرار السياسة التسعيرية داخل أكبر البنوك الحكومية في مصر، واستمرار توفير العملة الأجنبية دون ضغوط ملحوظة.

ويحرص عملاء البنك الأهلي على متابعة سعر الدولار بشكل يومي، سواء لأغراض الاستيراد أو السفر أو الادخار، خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسواق العملات.

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

سجل سعر الدولار في بنك مصر الآن نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع. 

ويعد هذا السعر مماثلًا لما هو مطبق في البنك الأهلي، الأمر الذي يعكس حالة من التوافق بين البنوك الحكومية الكبرى في تسعير الدولار، بما يسهم في استقرار السوق وتقليل فرص المضاربة.

ويؤكد هذا الاستقرار استمرار توافر العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي، بما يلبي احتياجات الأفراد والشركات وفق القواعد المنظمة.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم إلى 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

ويأتي هذا السعر ضمن النطاق السعري نفسه السائد في معظم البنوك، ما يشير إلى استقرار عام في سوق الصرف وعدم وجود فروق كبيرة بين بنك وآخر.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار داخل المصرف المتحد الآن نحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

ويعكس هذا السعر فروقًا طفيفة للغاية مقارنة ببقية البنوك، وهي فروق طبيعية تعكس آليات التسعير الداخلية دون أن تشكل تأثيرًا ملحوظًا على حركة السوق.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار داخل بنك قناة السويس اليوم نحو 47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع.

ويعد هذا السعر من بين أعلى مستويات الشراء والبيع المسجلة اليوم، لكنه لا يزال ضمن النطاق المستقر الذي يشهده السوق المصرفي المصري.

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي اليوم نحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

ويواصل البنك تقديم أسعار تنافسية للعملة الأمريكية، مع الحفاظ على استقرار التعاملات وتلبية احتياجات عملائه من النقد الأجنبي.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار داخل بنك البركة اليوم نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

ويأتي هذا السعر قريبًا من متوسط الأسعار المعلنة في السوق، ما يعكس حالة التوازن بين العرض والطلب على الدولار داخل البنك.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدولار داخل بنك فيصل الإسلامي اليوم نحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

ويواصل البنك تقديم خدماته المصرفية في ظل استقرار واضح بأسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار داخل بنك الكويت الوطني اليوم نحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

ويؤكد هذا السعر استمرار حالة الاستقرار العام في سوق الصرف، مع تقارب كبير بين أسعار البنوك المختلفة.

قراءة في استقرار الدولار بعد خفض الفائدة

يعكس استقرار سعر الدولار بعد قرار خفض الفائدة بنسبة 1% حالة من التوازن في السياسة النقدية، حيث لم يظهر تأثير فوري على سوق الصرف.

ويشير ذلك إلى نجاح الإجراءات المتبعة في الحفاظ على استقرار العملة، مع استمرار متابعة الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على الأسعار خلال الأيام المقبلة.

