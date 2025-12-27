سعر الدولار مساء اليوم 27-12-2025

استقر سعر الدولار مساء اليوم السبت الموافق 27-12-2025 في منتصف التعاملات بدون تغيير داخل السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه ثباتا من دون تغيير وذلك خلال اليوم الثاني على التوالي.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 47.54 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني الأهلي QNB.

متوسط سعر الدولار

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك "المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري،كريدي أجريكول".

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، المصرف المتحد،الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، ميد بنك".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الإسكندرية، المصري الخليجي، التعمير والاسكان، بيت التمويل الكويتي، المصري الخليجي، HSBC، الأهلي المصري، نكست، المصرف العربي الدولي"

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية، سايب، قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي".