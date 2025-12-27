قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دفاع هدير عبد الرازق تودع أسباب الطعن بالنقض علي حكم القيم الأسري
دعاء ليلة 8 رجب .. ردد هذه الأدعية للزواج والرزق وقضاء الحوائج
سعر الدولار مساء اليوم 27-12-2025
مجلس بحر البلطيق والملاحة الدولي: عودة حركة الشحن عبر قناة السويس تعزز توازن السوق
كيف أفسدت إسرائيل القانون الدولي وقواعد المساءلة بتلاشي وعد العدالة للفلسطينيين؟
رشاوى انتخابية.. القبض على سيدة في محيط اللجان بسوهاج
عادم سيارتك غير مطابق للاشتراطات البيئية.. مشروع قانون يفرض غرامة 15 ألف جنيه
لتوزيعها على الناخبين.. القبض على 2 من أنصار مرشح بحوزتهما مبالغ مالية بسوهاج
سعر الذهب اليوم في مصر .. الحق اشتري
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الكويتي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس الإيراني: طهران في حالة حرب شاملة مع أمريكا وإسرائيل وأوروبا
بيان عاجل من نادي الجيش الملكي المغربي بعد قرارات الكاف ضده
اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم 27-12-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار مساء اليوم السبت الموافق 27-12-2025 في منتصف التعاملات بدون تغيير داخل السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه ثباتا من دون تغيير وذلك خلال اليوم الثاني على التوالي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 47.54 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع 

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني الأهلي QNB.

الدولار

متوسط سعر الدولار

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك "المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري،كريدي أجريكول".

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، المصرف المتحد،الكويت الوطني، التجاري الدولي  CIB، ميد بنك".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك  " مصر، الإسكندرية، المصري الخليجي، التعمير والاسكان، بيت التمويل الكويتي، المصري الخليجي، HSBC، الأهلي المصري، نكست، المصرف العربي الدولي"

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي. 

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية، سايب، قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي".

مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه البنك المركزي المصري الدولار مقابل الجنيه الدولار في البنك المركزي

