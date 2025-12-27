سعر الدولار مقابل الجنية المصري السبت27-12-2025

واصل سعر الدولار الأمريكي ثباته أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 27-12-2025، دون تسجيل أي تغيرات جديدة في البنوك المصرية.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

47.53 جنيه للشراء.

47.66 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

47.55 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر

47.55 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

47.55 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

47.54 جنيه للشراء.

47.64 جنيه للبيع.



سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

47.57 جنيه للشراء.

47.67 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك البركة

47.53 جنيه للشراء.

47.63 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.56 جنيه للشراء.

47.66 جنيه للبيع.