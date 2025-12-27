قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة
تقى الجيزاوي

حل النجم خالد النبوي ضيفاً على الإعلامية عبلة سلامة قي حلقة جديدة من برنامج "عندك وقت مع عبلة" وتذاع الحلقة على شاشة قناة mbc مصر.

كشف النبوي خلال اللقاء العديد من المفاجآت في مسيرته الفنية أهمها أنه فكر أكثر من مرة في الاتجاه لعالم الإخراج وكتابة السيناريو وقال "كان عندي شغف الإخراج وفكرت فيه وكتبت سيناريو قبل كده بس متنفذش"

واعتبر النبوي أن دوره في فيلم المهاجر هو أكثر الأدوار في رحلته الفنية التي بذل مجهودا كبيرا فيه بالتعاون مع المخرج الراحل يوسف شاهين وأكد أنه بحب العمل طول الوقت بدون ملل قائلا "بحب أتعب في شغلي ولو متعبتش محسش بطعم الأكل"

وأكد النبوي أن دور السلطان الأشرف طومان باي في مسلسل المماليك أنقذه فنيا لأنه تقمص شخصية محمود عبد الظاهر بمسلسل واحة الغروب بشكل كبير حتى أنها استمرت معه لفترة كبيرة لدرجة خوفته وأعتقد بسببه أنه سيعتزل التمثيل

وكعادتها تطرقت عبلة سلامة للجزء الانساني وسألته عن علاقته بالوقت والزمن وقال "هو صديقي الأول والبنك الخاص بي اللي بحوش فيه أهم مواقف وذكريات حياتي وهو المنافس الأول لي أيضا وبحب أخربش الزمن طول الوقت بذكرى حلوة مع عائلتي أو دور حلو أنجح فيه"
وكشف النبوي أنه كائن نهاري يعشق الاستيقاظ مبكرا ويحب النوم وقت القيلولة كثيرا

برنامج «عندك وقت مع عبلة»

«عندك وقت مع عبلة»، برنامج حواري في إطار غير تقليدي تستقبل فيه الإعلامية عبله سلامة، نُخبة من أبرز نجوم الصف الأول حيث تدعوهم لفتح قلوبهم والتعرف عن قرب على اللحظات الحلوة والأوقات الصعبة، من خلال أسئلة ذكية مُخطط لها بعناية لكل ضيف.

خالد النبوي الإعلامية عبلة سلامة برنامج عندك وقت مع عبلة قناة mbc مصر

