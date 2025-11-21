خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي

وجه الفنان خالد النبوى رسالة حب وتقدير للفنان حسين فهمي، حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تجمعه به خلال تكريمه في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، حيث نال جائزة فاتن حمامة للتميز.

وعلَّق خالد النبوي على الصورة: «النجم الكبير والصديق الغالي حسين فهمي، تحية تقدير على عطاء فني كبير وحضور رائع تحتاجه القوة الناعمة، يقترب من الستين عاماً يضرب المثل للأجيال الجديدة».

وكان النبوي قد أهدى تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعمال السينما، مشيرا إلى أنهم يعانون كثيرا في تصوير الأعمال السينمائية.

واستعاد النبوي- خلال ندوة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته السادسة والأربعين- إحدى ذكرياته المبكرة مع المخرج الراحل يوسف شاهين في أثناء تصوير فيلم «المهاجر»، كاشفًا عن مشهد صعب استغرق على الشاشة أقل من 10 ثوانٍ، لكنه تطلب مجهودًا ضخمًا من فريق العمل.

وقال إن العمال وقفوا لساعات طويلة على حواف ضيقة في ظروف مرهقة؛ من أجل تنفيذ اللقطة، مضيفًا: «تعبهم وخوفهم عليا خلاني أحس بخجل وخوف إني ما أؤديش المشهد صح وأضيَّع مجهودهم الكبير».

ووجه النبوي تحية خاصة لعدد من عمال السينما الذين أسهموا في خروج المشاهد بأفضل صورة، مُقدرًا جهودهم وإخلاصهم، وعلى رأسهم: "عم جابر، حسن جاد، رينجو".