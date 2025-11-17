كاملة أبو ذكري: شخصية محمود عبد الظاهر بواحة الغروب كتبت لخالد النبوي

أكدت المخرجة كاملة أبو ذكري خلال الجلسة الحوارية التي نظمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، أن شخصية محمود عبدالظاهر في مسلسل واحة الغروب كُتبت خصيصًا لتناسب الفنان خالد النبوي، مشيرة إلى أن العمل معه كان حلمًا كبيرًا بالنسبة لها.

وقالت كاملة أبو ذكري إنها شعرت بالخوف عند العمل مع خالد النبوي، معتبرة أنه فنان لا يُضاهى، واصفة إياه بأنه أول ممثل قابلته "قلبه على الشغل" بهذا الشكل، حيث كان حريصًا على أصغر التفاصيل ويقترح كتبًا وروايات تتعلق بالشخصية، ويسأل عن الطريقة الصحيحة للأداء. وأضافت أنها تعلمت الكثير من خلال تجربتها معه.

يُذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976 ويُقام تحت رعاية وزارة الثقافة، يعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، ويجمع بين البعد الفني والمهني، ما يعزز حضور السينما العربية على المستوى الدولي.



https://youtu.be/4FcuOZn2Tcs?si=YhLsE0jJU9_yimW4