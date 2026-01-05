قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بزيادة 20 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
1500 جنيه.. كل ما تريد معرفته عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026
بأجر كامل .. الأربعاء إجازة رسمية لموظفي القطاع الخاص باستثناء هؤلاء
الرئيس الكولومبي محذرا: توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب
بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
وزير المالية: الحكومة بصدد تقديم مقترح ثان بشأن التسهيلات الضريبية يعالج الكثير من المشكلات
مجلس الدولة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو أمريكا للتعاون مع بلادها في إطار التنمية المشتركة
الأراضي بسعر تنافسي ورخصة في 24 ساعة.. تفاصيل حوافز صناعة الصاج
بلاغ على الخط الساخن يكشف مأساة.. التضامن تغلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية
تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"
اقتصاد

الأراضي بسعر تنافسي ورخصة في 24 ساعة.. تفاصيل حوافز صناعة الصاج

كامل الوزير
كامل الوزير

أعلنت وزارة الصناعة مؤخرًا عن إطلاق حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية لتشجيع إقامة مصانع لإنتاج الصاج المسحوب على البارد والمجلفن والملون، باعتباره أحد المدخلات الرئيسية لعدد كبير من الصناعات الحيوية، وذلك في إطار توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأكدت وزارة الصناعة أن هذه الحوافز تستهدف جذب المستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الاستراتيجي، والاستفادة من حزمة حوافز غير مسبوقة، بما يحقق مصالح مشتركة للدولة والمستثمرين، ويسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم المشروعات القومية.


وتشمل الحوافز المقررة توفير أسعار تنافسية للأراضي الصناعية المخصصة للمشروعات الجديدة العاملة في مجال إنتاج الصاج البارد والمجلفن والملون، مع منح أولوية نسبية في تخصيص هذه الأراضي، إلى جانب تقديم تسهيلات في طرق السداد مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروعات.


كما تضمنت الحوافز توفير قروض ميسرة لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل، بما يدعم سرعة بدء التشغيل وزيادة الطاقات الإنتاجية، فضلًا عن إصدار رخصة التشغيل خلال 24 ساعة فقط عقب استيفاء كافة الاشتراطات والمستندات المطلوبة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وشملت الحوافز أيضًا التوفير الفوري لكافة المرافق الأساسية اللازمة للمشروعات، وتشمل الكهرباء والمياه والغاز والطرق وشبكات الاتصالات، بما يضمن تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتقليل الأعباء على المستثمرين، إلى جانب منح أولوية لمصانع الصاج المحلية في توريد احتياجات المشروعات القومية.
وتأتي هذه الحوافز في إطار رؤية وزارة الصناعة لتوطين الصناعات المغذية، وعلى رأسها منتجات الصاج، التي تدخل في مجموعة واسعة من الصناعات، أبرزها صناعة الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والغسالات والبوتاجازات والميكروويف والتكييفات، وصناعة السيارات ووسائل النقل بما يشمل هياكل السيارات والأتوبيسات والشاحنات والمقطورات.
كما تشمل الاستخدامات الصناعية لمنتجات الصاج الصناعات الطبية مثل الأجهزة والثلاجات الطبية والأسِرّة والكراسي المعدنية، وصناعات التعبئة والتغليف المعدنية كعلب الأغذية والمشروبات، والإنشاءات المعدنية التي تشمل ألواح الأسقف وهياكل المصانع والمخازن.
وتدخل منتجات الصاج كذلك في المعدات الزراعية مثل الجرارات والصوب الزراعية وأدوات الحصاد، بالإضافة إلى الأثاث المعدني والتجهيزات المكتبية والمنزلية، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع ودوره المحوري في دعم العديد من الصناعات الحيوية ودفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية.

