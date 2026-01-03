قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

غرفة الصناعات النسيجية: انطلاق معرض ملابس الأطفال بمشاركة 200 مصنع

ولاء عبد الكريم

 افتتح المهندس عبد الغني الأباصيري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات معرض ملابس الأطفال ، بمشاركة نحو 200 مصنع مصري يضم أكثر من 1000 علامة تجارية والذي يقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر ويستمر خلال الفترة من 2 إلى 4 يناير الحالي، وبرعاية غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات

ويأتي معرض ملابس الأطفال هذا العام ليؤكد مكانة مصر الرائدة في صناعة الملابس الجاهزة، ويوفر منصة حقيقية لعرض أحدث الابتكارات والموديلات، وفتح أسواق جديدة أمام المصانع المصرية، وتعزيز الصادرات إلى مختلف الدول العربية والدولية.

قال المهندس عبدالغني الأباصيري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية إن معرض ملابس الأطفال في دورته الحالية يُعد نقلة حقيقية لصناعة ملابس الأطفال، حيث يضم مجموعة من العارضين على أعلى مستوى.

وأكد الأباصيري أن المعرض نجح في التحول من فعالية محلية إلى معرض دولي يستهدف بالأساس زيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن عدد العارضين يبلغ نحو 200 مصنع مصري يضم أكثر من 1000 علامة تجارية يقدمون أحدث الموديلات التي تعكس تطور صناعة الملابس الجاهزة في مصر.

وأوضح أن عدد الزوار الأجانب يصل إلى نحو 150 زائرًا من 9 دول عربية وأجنبية، تشمل: الجزائر، العراق، الأردن، المغرب، فلسطين، وليبيا، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي للوفود هو إبرام تعاقدات تصديرية مباشرة وقد بدأت بالفعل منذ الساعات الأولى للمعرض.

وأشار الأباصيري إلى أن وجود عدد كبير من المصانع السورية ضمن العارضين يعكس قوة الصناعة المشتركة المصرية-السورية، وقدرتها الكبيرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن المنتجات المعروضة قادرة على المنافسة من حيث الجودة والسعر مع أي منتجات مستوردة.

وكشف أن العديد من الزائرين أكدوا أنهم لم يعودوا في حاجة للسفر إلى الصين بعد ما شاهدوه من جودة وتنوع في المنتجات المصرية داخل المعرض، وهو ما يعزز الثقة في المنتج المحلي ويفتح آفاقًا أوسع للصادرات و يؤكد ريادة مصر في صناعة الملابس بوجه عام وملابس الأطفال بوجه الخصوص.

وتحدث الأباصيري عن دور غرفة الصناعات النسيجية في دعم مثل هذه المعارض موضحًا وجود بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات لدعم المعارض الدولية، خاصة في ملف استقدام الزائرين من الخارج، حيث تم دعم عدد من الوفود الأجنبية للمشاركة في الحدث.

وأكد أن تكثيف تنظيم المعارض المتخصصة هو الطريق الأسرع لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز مكانة مصر الإقليمية في صناعة المنسوجات وملابس الأطفال.

كشف عن انتقال عدد من الاستثمارات والمصانع من دول مثل تركيا ومن دول الشام لافتتاح فروع لها في مصر، نتيجة لتميز البيئة الصناعية المصرية في المرحلة الحالية ويجب التركيز على الأسواق التي تعتمد في وارداتها على المنتج المصري مثل الأردن وليبيا والعراق، إلى جانب انضمام أسواق جديدة هذا العام مثل الجزائر وتونس واليمن والسعودية، وهو ما عزز قدرة المنتج المصري على منافسة أسواق كبرى مثل الصين وتركيا.

