أحترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟
الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%
مدرب منتخب بنين يكشف طريقة إيقاف محمد صلاح بكأس الأمم الإفريقية
أدعية النبي التي كان يبدأ بها الصلاة.. احفظها واغتنم ثوابها
موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات
وزير الداخلية الأسبق: استراتيجية مصر الهجومية تحاصر أطماع إثيوبيا وتحمي النيل والأمن القومي
أقل سعر دولار اليوم 3-1-2026
سعر الدولار اليوم 3-1-2026
الأطول مدى.. إكس بينج تقدم G7 Super Extended Range الجديدة
أخطاء طبخ في كل بيت مصري تسبب مشاكل صحية .. نصائح لحماية الأسرة
شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي
اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 3-1-2026

محمد يحيي

سجل أشهر أعيرة الذهب، ثباتا مع مستهل تداولات اليوم السبت الموافق 3-1-2026 علي مستوي الصاغة المصرية.

أشهر عيار ذهب اليوم

وجاء أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 الأكثر تداولًا في محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

وتضمن آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكبر انتشارًا نحو 5875 جنيه للبيع و5900 جنيه للشراء.

الذهب مستقر

ويشهد سعر الذهب استقرارا مع أول تداولات له صباح اليوم في محلات الصاغة. 

اسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب ثابت اليوم

وأظهر سعر الذهب ثباتًا من دون تغيير بعد سلسلة من التذبذب على مدار الأسبوع الماضي  بالتزامن مع بداية السنة الميلادية الجديدة.

صعود المعدن الأصفر

وارتفع سعر الذهب داخل محلات الصاغة المصرية مساء أمس الجمعة بقيمة  65 جنيها مقارنة بما كان عليه أمس الأول الخميس.

اسعار الذهب اليوم الاثنين

تذبذب الذهب

وخلال اليومين الماضيين هوى سعر الذهب في مصر مقدار 200 جنيه علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وعلى مدار الأسابيع الماضية فقد الذهب ما يقارب من 850 جنيه في الجرام الواحد وسط حالة من الترقب التي شهدتها الأسواق المحلية والعالمية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 5875 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6714 جنيها للبيع و 6742 جنيها للشراء.

بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 5875 جنيها للبيع و5900 جنيه للشراء.

سعر عيار 18اليوم

ووصل سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية نحو 5035 جنيها للبيع و5057 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3916 جنيها للبيع و3933 جنيها للشراء.

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 47 ألف جنيه للبيع و47.2 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3470 دولارا للبيع و4371 دولارا للشراء.

الذهب يواصل صعوده القياسي مقتربا من مستوى 4,200 دولار للأوقية

توقيت شراء الذهب

ويرى خبراء أن الانخفاضات الحالية قد تمثل فرصة مناسبة للشراء، خاصة لمن يخطط للادخار طويل الأجل، مع التأكيد على ضرورة متابعة تحركات الأسعار خلال الأيام المقبلة، في ظل احتمالات استمرار التذبذب مع بداية عام 2026.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

من المتوقع أن تظل أسعار الذهب في حالة تذبذب خلال الأسابيع الأولى من العام الجديد، متأثرة بقرارات البنوك المركزية العالمية، وحركة الدولار، ومستويات التضخم، وهو ما يجعل المتابعة اليومية للأسعار أمرًا ضروريًا قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر أعيرة الذهب سعر الذهب في الصاغة سعر أوقية الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم

