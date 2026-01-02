1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها مرة أخرى خلال منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 2 يناير 2026، وسط حالة من الترقب والحذر في سوق الصاغة، بعد موجات من التذبذب الحاد التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية.

وسجلت أسعار الذهب انخفاضًا جديدًا بقيمة 10 جنيهات للجرام وفقًا لآخر تحديثات السوق، في استمرار لمسار الهبوط الذي بدأ منذ بداية الأسبوع، مدفوعًا بتغيرات الأسعار العالمية وحالة عدم اليقين لدى المتعاملين.



وتراجع سعر جنيه الذهب بقيمة نحو يزيد على 1000 جنيه مقارنة بسعره قبل 6 أيام، فيما هبط سعر الجرام عيار 21 بنحو 200 جنيه من أعلى سعر سجله قبل أيام بختام 2025.

سعر الذهب اليوم

شهدت التعاملات المسائية تراجعًا محدودًا مقارنة بمستويات الأسعار المسجلة قبل ساعات قليلة، بعدما حاول الذهب تعويض جزء من خسائره السابقة.

ورغم تسجيل صعود مؤقت بقيمة وصلت إلى 65 جنيهًا للجرام عقب خسائر قوية بلغت نحو 200 جنيه في وقت سابق، فإن الضغوط البيعية عادت من جديد لتدفع الأسعار نحو الهبوط.

وأكد تجار أن حالة الترقب تسيطر على السوق، مع عزوف نسبي عن الشراء وانتظار تحركات أوضح للأسعار خلال الأيام المقبلة.

تراجع شهري كبير في أسعار الذهب

وعلى المستوى الشهري، تكشف البيانات عن خسائر لافتة في أسعار الذهب، حيث فقد جرام الذهب ما يقارب 200 جنيه في المتوسط خلال الأسابيع الأربعة الماضية، دون حدوث تعافٍ حقيقي يعيد الأسعار إلى مستوياتها السابقة، وهو ما يعكس حالة التقلب الشديد التي يعيشها السوق.



آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر

بحسب آخر تحديثات أسعار الذهب في محلات الصاغة، جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق، 5860 جنيهًا للبيع و5830 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24، الأعلى قيمة بين الأعيرة، 6694 جنيهًا للبيع و6662 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر عيار 18 نحو 5022 جنيهًا للبيع و4997 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل انتشارًا إلى 3906 جنيهات للبيع و3886 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 46880 جنيهًا للبيع و46640 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4325 دولارًا، وسط تذبذب واضح في الأسواق الدولية.

توقعات أسعار الذهب في 2026

وفي سياق متصل، توقع الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب والمجوهرات، أن يشهد عام 2026 ارتفاعات تاريخية غير مسبوقة في أسعار الذهب عالميًا، مشددًا على ضرورة توخي الحذر عند الشراء، والاعتماد على مصادر موثوقة لضمان سلامة الاستثمار.

وأوضح أن المؤشرات الحالية وتقارير المؤسسات المالية الكبرى تعكس نظرة إيجابية لمستقبل الذهب، رغم التراجعات الحالية، معتبرًا إياها تصحيحات مؤقتة في مسار صعودي طويل الأجل.



مسار صعودي قوي للمعدن الأصفر

وأشار فرج إلى أن التوقعات العالمية تؤكد دخول الذهب في مسار صعودي قوي، مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية، ومخاوف التضخم، وتقلبات الأسواق المالية.

وكشف تقرير صادر عن بنك UBS السويسري توقعه بتجاوز سعر أوقية الذهب حاجز 5000 دولار، ليصل إلى نحو 5400 دولار خلال الثلث الثاني من عام 2026، وهي توقعات تتماشى مع رؤية بنك جولدمان ساكس الذي رجّح وصول الأوقية إلى 5000 دولار خلال الربع الثاني من العام نفسه.