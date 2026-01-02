قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار .. تفاصيل حالة الطقس| فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم 


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6662 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5830 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4997 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 46640 جنيه.


رصد برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة ، وجاءت كالتالي:

الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 47.62 جنيه

سعر البيع: 47.72 جنيه

اليورو

سعر الشراء: 55.98 جنيه

سعر البيع: 56.10 جنيه

الريال السعودي

سعر الشراء: 12.69 جنيه

سعر البيع: 12.72 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر الشراء: 12.96 جنيه

سعر البيع: 12.99 جنيه


وكشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد اليوم الجمعة أجواء شتوية، وأن البلاد من أمس تتأثر بمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا.

ولفتت إلى أن تأثير المنخفض الجوي أمس كان على الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وأن اليوم سيصل لـ بعض المحافظات الداخلية، بجانب تأثر البلاد بالكتل الهوائية الشمالية.

الأمطار بالقاهرة خفيفة

وأشارت إلى أن البلاد في الساعات الماضية هناك أمطار، وأن القاهرة الآن تتأثر بالأمطار، لكن الأمطار بالقاهرة خفيفة، ولا تسبب أي مشكلات، لكن هناك أمطار غزيرة على الإسكندرية وسيناء.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة طقس، حيث أكدت الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية كثيفة اعتباراً من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 10 صباح يوم الجمعة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل لحد الضباب.

حالة الطقس الجمعة

وحذرت الأرصاد الجوية من انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق  بسبب الشبورة لذا يرجى توخي الحيطة والحذر.

وتابعت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع هطول فرص أمطار متوسطة قد تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد الجوية أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأكدت الأرصاد الجوية أن هناك فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة ٢٠ ٪ على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

كما تسود حالة الطقس الجمعة أجواء شديدة البرودة فى الصباح الباكر مائلة للدفء خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء  والحرارة العظمى المتوقعة فى القاهرة الكبرى ١٩ درجة.

