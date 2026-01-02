قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في الكويت

أسعار الذهب في الكويت
أسعار الذهب في الكويت
محمد صبيح

سجلت أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة 2 يناير 2026، مستويات محددة وفق متوسط الأسعار تبعًا لأسعار الصرف بالدينار الكويتي، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 37.900 دينار، فيما سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 303.225 دينار، دون احتساب أي مصنعية.

 

أسعار أعيرة الذهب اليوم في الكويت

عيار 24 سجل 43.325 دينار.

عيار 22 بلغ 39.700 دينار.

عيار 21 وصل إلى 37.900 دينار.

عيار 18 سجل 32.500 دينار.

عيار 14 بلغ 25.275 دينار.

عيار 12 سجل 21.650 دينار.

الذهب في الكويت

الأونصة سجلت 1347.400 دينار.

الجنيه الذهب بلغ 303.225 دينار.

الأونصة بالدولار سجلت 4381.90 دولار.

أسعار الذهب في الكويت اليوم

سجل جرام الذهب عيار 24، الأعلى من حيث النقاء، نحو 43.325 دينار، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 39.700 دينار.

أما الذهب الأكثر تداولًا في السوق الكويتية، عيار 21، فقد سجل 37.900 دينار، في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 32.500 دينار. 

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 25.275 دينار، وسجل عيار 12 حوالي 21.650 دينار، وذلك وفق متوسط أسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار الكويتي دون مصنعية.

