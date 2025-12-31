اللجنة الانتخابية بالكويت تغلق أبوابها في أول أيام التصويت بجولة الإعادة لدوائر المرحلة الأولى المُلغاة

أغلقت اللجنة الانتخابية في دولة الكويت أبوابها في أول أيام التصويت بجولة الإعادة في الدوائر المُلغاة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بحكم المحكمة الإدارية العليا.

وتجري جولة الإعادة في 27 دائرة من أصل الـ 30 دائرة مُلغاة من قبل المحكمة الإدارية العليا من المرحلة الأولى، موزعة على 10 محافظات ويتنافس فيها 98 مترشحا علي 49 مقعدا.

وكانت عملية التصويت للمصريين في الخارج قد انطلقت في التاسعة من صباح اليوم إلى التاسعة من مساء اليوم نفسه ومن المقرر أن تختتم يوم غد الموافق الأول من يناير 2026.