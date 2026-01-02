أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في الإمارات

سجلت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الجمعة 2 يناير 2026، مستويات مستقرة وفق متوسط تعاملات محلات الصاغة دون احتساب المصنعية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 467.75 درهم، فيما سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 3742.00 درهم.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في الإمارات

عيار 24 سجل 526.75 درهم.

عيار 22 بلغ 487.75 درهم.

عيار 21 وصل إلى 467.75 درهم.

عيار 18 سجل 401.00 درهم.

عيار 14 بلغ 310.25 درهم.

عيار 12 سجل 265.75 درهم.

الأونصة سجلت 16383.75 درهم.

الجنيه الذهب بلغ 3742.00 درهم.

الأونصة بالدولار سجلت 4381.90 دولار.

سعر جرام الذهب في الإمارات

سجل جرام الذهب عيار 24، الأعلى من حيث النقاء، نحو 526.75 درهم، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 487.75 درهم.

أما الذهب الأكثر تداولًا في السوق الإماراتية، عيار 21، فقد سجل 467.75 درهم، في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 401.00 درهم.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 310.25 درهم، وسجل عيار 12 حوالي 265.75 درهم، وذلك وفق متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في الإمارات بدون مصنعية.