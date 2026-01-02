قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 2-1-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب مساء اليوم الجمعة الموافق 2-1-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 65 جنيه مقارنة بما كان عليه أمس الخميس.

اسعار الذهب اليوم الاثنين

تذبذب الذهب

وخلال اليومين الماضيين هوى سعر الذهب في مصر مقدار 200 جنيه علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وعلى مدار الأسابيع الماضية فقد الذهب ما يقارب من 850 جنيه في الجرام الواحد وسط حالة من الترقب التي شهدتها الأسواق المحلية والعالمية

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 5875 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6714 جنيه للبيع و 6742 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 5875 جنيه للبيع و 5900 جنيه للشراء

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سعر عيار 18اليوم

ووصل سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية نحو 5035 جنيه للبيع و 5057 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3916 جنيه للبيع و 3933 جنيه للشراء

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 47 ألف جنيه للبيع و 47.2 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو3470 دولار للبيع و 4371 دولار للشراء

