تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 2-1-2026

تعرضت أسعار الذهب في مصر للهبوط مرة أخري في منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 2-1-2026 وسط حالة من الترقب.

الذهب يهوي

وفقد سعر الذهب ما يقارب من 35 جنيه بقيمته مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر قبل قليل من بدء التداولات المسائية.

ماذا حدث في أول التعاملات المسائية

وعوض الذهب جزءاَ من خسارته التي حققها أمس ليصعد بقيمة 65 جنيه على الأقل في الجرام الواحد بعد أن تعرض لفقد 200 جنيه من قيمته أمس.

تراجع شهري

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 835 جنيه في المتوسط من قيمته دون تغيير على مدار الـ4 أسابيع الماضية

آخر تحديث لسعر الجرام

ووصل آخر تحديث سجله جرام الذهب نحو 5840 جنيه

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6674 جنيه للبيع و 6708 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5840 جنيه للبيع و 5870 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5005 جنيه للبيع و5013 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3894 جنيه للبيع و 3913 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4338 دولار للبيع و 4340 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 46.72 ألف جنيه للبيع و 46.96 ألف جنيه للشراء.

توقعات الذهب في 2026

توقع الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب والمجوهرات، أن يشهد عام 2026 ارتفاعات تاريخية غير مسبوقة في أسعار الذهب عالميًا، مشددًا على ضرورة توخي الحذر عند الشراء، والاعتماد على مصادر موثوقة لضمان سلامة الاستثمار.

وأوضح فرج أن المؤشرات الحالية والتقارير الصادرة عن كبرى المؤسسات المالية العالمية تعكس نظرة متفائلة تجاه مستقبل الذهب خلال الفترة المقبلة.

مسار صعودي قوي للمعدن الأصفر

و أشار خبير الذهب إلى أن التوقعات العالمية تؤكد دخول المعدن الأصفر في مسار صعودي قوي.

ورصد تقرير صادر عن بنك «UBS» السويسري، الذي توقع أن تتجاوز أوقية الذهب حاجز 5000 دولار، لتصل إلى نحو 5400 دولار خلال الثلث الثاني من عام 2026، كما لفت إلى أن توقعات بنك «جولدمان ساكس» جاءت متوافقة مع هذه الرؤية، مرجحة وصول سعر الأوقية إلى 5000 دولار في الربع الثاني من العام نفسه.