بالأرقام.. مواعيد أول اجتماعات سعر الفائدة في 2026 وهذه تحركات العائد في البنوك خلال العام الماضي

يبدأ البنك المركزي المصري خلال الشهر المقبل أولى اجتماعات لجنة السياسيات النقدية برئاسة حسن عبد الله؛ محافظ البنك المركزي المصري وذلك خلال العام المالي الجديد في البنوك؛ لحسم أسعار الفائدة على كافة المعاملات المصرفية في الجهاز المصرفي.

ويخطط البنك المركزي المصري من خلال لجنة السياسيات النقدية خلال العام المالي المصرفي 2026 والذي بدأ قبل أيام؛ لعقد 8 اجتماعات دورية .

تفاصيل ومواعيد اجتماعات السياسات النقدية 2026

وفقًا لما هو متعارف عليه داخل البنك المركزي المصري فإن اجتماع لجنة السياسيات النقدية بحسب الثوابت المصرفية يتم تنظيمه وانعقاد كل خميس بنهاية كل شهر أو شهرين بحسب المواعيد والظروف التي يحددها البنك ما لم يكن هناك بعض الاستثناءات أو بعض الحالات الطارئة..

جدول مواعيد اجتماعات السياسيات النقدية

الاجتماع الأول في 12 فبراير 2026

الإجتماع الثاني في 2 إبريل 2026

الإجتماع الثالث في 21 مايو 2026

الإجتماع الرابع في 9 يوليو 2026

الإجتماع الخامس في 20 أغسطس 2026

الإجتماع السادس في 24 سبتمبر 2026

الإجتماع السابع في 29 أكتوبر 2026

الاجتماع الثامن والأخير في 17 ديسمبر 2026

آخر قرارات العام الماضي

وفي 25 ديسمبر من العام الماضي؛ انتهي البنك المركزي المصري من آخر اجتماع للجنة السياسيات النقدية حيث اعلن عن إغلاق ملف الفائدة لعام 2025؛ بتخفيض جديد بنسبة 1% بما يساوي 100 نقطة أساسية على المعاملات المصرفية؛ ليصل مجمل ما تم تخفيضه من سعر فائدة على مدار 5 اجتماعات ما بين متصلة و متفاوتة لتقليص العائد علي المعاملات المصرفية بواقع 7.25% وهي نسبة الأكبر في خفض الفائدة

وقلص البنك المركزي المصري سعر الفائدة منذ أول اجتماع له في الثلث الأخير من فبراير الماضي من 27.25% لتصل لـ20% بالنسبة لسعر الإيداع و من 28.25% إلى 21% بالنسبة لسعر الإقتراض لليلة واحدة .

بينما بلغ سعر الفائدة على العملية الرئيسية للبنك المركزي أو سعر الإئتمان أو الخصم من 27.75% لتصبح 20.5% في الوقت الحالي.