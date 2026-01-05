من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

أثارت فنانة تدعى إيمان الزيدي الجدل، بعد أعلانها خبر انفصالها عن محمد عبد المنصف لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي في بوك.

وكتبت إيمان الزيدي : أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف، بعد زواج شرعي استمر 7 سنوات.

وفى هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن الإيمان الزيدى الذي يبحث عنها الكثير من رواد السوشيال ميديا.

من هى إيمان الزيدى..

1- ممثلة شابة شاركت فى بعض المسلسلات مثل مسلسل (الرافعة- ساحرة الجنوب-مليكة).

2- إيمان الزيدية التحقت بكلية الاعلام جامعه القاهرة قسم إذاعه و تلفزيون.

3-كانت مذيعة لفترة قصيرة.

4-تركت الاعلام و قامت بإول إعلان لها كموديل مع المخرج أحمد نادر جلال.

5-شاركت في فيلم «طلق ضناعي» للمخرج خالد دياب عام 2018.

يذكر أن محمد عبد المنصف متزوج من الفنانة لقاء الخميسي، ولم يكشف عن زواجة بالفنانة ايمان الزيادي.



رد لقاء الخميسي على طلاق إيمان الزيادى من زوجها ..

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها منشورا غامض قبل ساعات من إعلان الفنانة إيمان الزيدي الجدل، خبر انفصالها عن زوجها محمد عبد المنصف .

وكتبت لقاء الخميسي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: خلقنا للحب خلقنا لتعمر القلوب ودا ،هنيئا لمن يحلوا داخل أرواحهم ولمسوا المحبة الساكنة فيها وطوبي من امتلأت قلوبهم طهرا . منحت عطالها ... فسكن السلام فيها.